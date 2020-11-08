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Дорожный знак

Парковки в Кишиневе: как примэрия столицы намерена решать проблему

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (98)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201108/32359653/parkovki-v-kishineve-kak-primariya-stolitsy-namerena-reshat-problemu.html

Количество автомобилей в Кишиневе в 20 раз превышает запланированные при проектировании города нормы. Это приводит к тому, что парковаться и в центре города, и в спальных районах становится практически невозможно.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям недавно провел эксперимент. Несколько пожарных расчетов отправились в кишиневские дворы, якобы, на срочный вызов. Однако из-за припаркованных автомобилей проехать к месту назначения они не смогли. Владельцев машин искали полицейские, тратя на это драгоценные в случае экстренной ситуации минуты. По завершению учений, автолюбителей, блокирующих заезд во дворы, предупредили о риске, которому они подвергают других жителей в случае ЧП. Данная акция привлекла внимание к острой для Кишинева проблеме - в городе не обустроены парковки, а автомобилисты оставляют машины, где попало и как попало.

Почти как в крупных американских городах
Пожарная машина
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео: спасатели провели в Кишиневе эксперимент в отношении парковок

По данным столичной администрации, на сегодняшний день в Кишиневе насчитывается в 20 раз больше машин, чем было запланировано при проектировании города. Как рассказал вице-примар Виктор Киронда, в 70-е годы, когда разрабатывался последний генеральный план столицы, расчет составлял 30 машин на тысячу человек. Сейчас их – 400.

"Если мы составляем новый генеральный план, надо брать в расчет 600 машин на одну тысячу человек. Это больше, чем в крупных американских городах. Город заболел автомобилизацией", – пояснил Киронда.

По словам вице-примара, такая ситуация сложилась из-за плохо развитого общественного транспорта. Состояние тротуаров тоже оставляет желать лучшего. Они не комфортны для пешеходов и велосипедистов. Поэтому горожане даже малые дистанции предпочитают преодолевать на личном транспорте.

Парковка.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Мэр Кишинева о ситуации с парковками — хаос и бесконтрольность
Примэрия Кишинева начинает работу

Проблема с парковками быстро, за год не решится, предупредил Киронда. Примэрия Кишинева только приступает к работе. Недавно была отобрана фирма, которая займется изучением ситуации в городе. Специалисты выяснят, где в молдавской столице находятся самые загруженные участки, и составят интерактивную карту.

"Таким образом, мы будем знать, где у нас уже есть места для парковок и где их можно организовать. Все это разместят на одной карте. Такие данные послужат основой для создания разных приложений и других рабочих инструментов, таких как менеджмент платных парковок. Например, можно будет вводить информацию, где заняты, а где не заняты места", - рассказал вице-примар.

Сканирование планируется завершить до конца года. В январе-феврале, по плану, должна начаться работа над проектированием реорганизации парковочного пространства.

Знаки и сужение полос

Как вы это делаете
© Sputnik
"Как вы это делаете?!" О камерах, парковках и пробках
Как отметил Киронда, примэрия сейчас ищет места для оборудования не только наземных, но и подземных парковок. Речь идет, например, о площадках возле Центрального рынка и Национального банка. Также рассматривается вариант создания парковок в формате парк-лифтов. Это временные конструкции, которые работают на основе подъемников. Такой парк-лифт планируется установить недалеко от здания правительства Молдовы. Однако на начальном этапе столичная администрация намерена все же реорганизовывать схему дорожного движения.

"У нас есть улицы, где слишком широкие полосы 3 и 3,25 метра. Для нескоростного передвижения хватит и 2,75 метра. За счет сужения двух или трех полос создается третья, которая и будет обустроена под парковку. Таким образом, вместо двух широких полос появляются две более узкие полосы и еще одна для парковки", - рассказал об одном из вариантов решения проблемы Киронда.

Параллельно сотрудники управления транспорта и Exdrupo будут наносить разметку и расставлять знаки. После этого полиция сможет штрафовать тех, кто нарушает новые условия, добавил вице-примар. Он также отметил, что оптимизацию начнут с центральных улиц. Параллельно будут ограничивать возможность парковаться на тротуаре. На улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони уже сейчас устанавливают каменные полусферы, которые блокируют заезд на пешеходную часть.

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Тема:
События Кишинева (98)

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