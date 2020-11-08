Пристегнитесь: уЛетные откровения российской стюардессы из Дубоссар

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Стюардесса по имени Мария всем своим тоном дает понять: полет будет комфортный, даже если ты не в кресле самолета. Online-интервью с девушкой-airline дает чувство настоящего взлета: разгон - набор высоты - небо откровений.
"Всем кажется, что наша работа – сплошная романтика. Но, по правде, бортпроводник – это мужская профессия", - говорит собеседница.
- "Звездные" рейсы© Photo : Марии Тысяк, из личного архива
- "Звездные" рейсы© Photo : Марии Тысяк, из личного архива
Птица высокого полета
Для начала Мария просит не называть ее стюардессой. Бортпроводник Тысяк на интервью едва выкроила выходной. Говорит, накануне день выдался сумасшедший: подъем в 3 утра, туманный перелет в Симферополь, запасной аэродром в Краснодаре. В общем, в выходной девушка "приземлилась" с опозданием на 4 часа. И уже на следующий день летит в Дубай, артистов забирать с концерта. Хотя, по словам Марии, в небе не важно, бортпроводник ты, или птица высокого полета. В облаках все равны.
"Что особенного в авиации? Эффект новизны и постоянные знакомства. Новые люди, города, ощущение бескрайнего простора. Мир большой и прекрасный. На борту это особенно ощущается. Я никогда не устану от видов из иллюминатора. Днем и ночью это завораживает. За это я влюбилась в свою работу", - отметила собеседница.
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Sputnik / Rodion ProcaДва с половиной года – полет нормальный!
Мария родом из Дубоссар. Бухгалтер по образованию, но не по призванию. Вспоминает, как однажды одарила стюардессу пассажирским взглядом и решила - работа недосягаемой мечты. Через пару лет это была ее работа. Уже 2,5 года - полет нормальный!
"В авиацию попасть непросто, но реально. Если ты моложе тридцати, можешь смело пробовать. Заполняешь анкету, проходишь собеседование. Там смотрят на все – внешность, умение держаться и даже на тембр голоса. Плюс знание английского. Если жюри понравишься – дальше обучение. В бортпроводники готовят 3 месяца", - объяснила Мария.
Улыбка – ее визитная карточка. А еще космическое здоровье, медицинская грамотность и сервис-профессионализм. Других в авиацию не берут. "Мы изучаем весь организм самолета и учимся даже роды принимать у женщин", - объяснила стюардесса (все же так Марию называет большинство).
"Страшнее всего за пассажиров. Не дай Бог, кому-то станет плохо. Вот это для меня настоящая катастрофа. Главное суметь помочь", - добавила она.
Секретный ритуал и аэрофобии - нет
Как надежная рядовая, авиа-секретов небесная хостес не выдает. Но одну деталь раскрывает - 30-секундый настрой. Оказывается, когда большинство пассажиров в салоне молятся при взлете, бортпроводники укрепляют веру в свой профессионализм. Тайный выход - про себя проговорить должность, тип самолета, инструктаж при внештатных ситуациях.
Как простой человек, Мария Тысяк аэрофобам дает советы:
- скачайте интересный фильм, погрузитесь в его сюжет во время полета;
- наденьте повязку на глаза и включите приятную музыку;
- почитайте интересную книгу;
- не смотрите в иллюминатор во время взлета и посадки;
- не бойтесь турбулентности – для самолета это нормально. В небе, как и на дороге, бывают "кочки".
С пересадкой на COVID
В 2020-м COVID-19 устроил затяжной спецрейс. К такой внештатной ситуации ни одна авиалиния не готовилась. Карантин на земле, но, чтобы в небе локдаун! Мария вспоминает, как за международными рейсами следила только online. Пугала карта авиа-изоляции.
"Над землей было все меньше самолетов. Не знала, что такое может быть. Мы в период карантина выполняли внутренние перевозки. Помогали людям, застрявших в разных городах, добраться домой. В такое тяжелое время понимаешь, что у тебя действительно спецработа", - поделилась собеседница.
Волна коронавируса подрезала крылья всему миру. Только в августе Мария вернулась к международным перелетам, когда российским авиаторам открыли границы. Как и все люди, связанные с самолетами, в плане ответственности за себя и пассажиров она на высоте.
"Аэропорты – это места скопления народа. Но там соблюдаются все санитарные нормы. Не стоит переживать, уверяет стюардесса. - Особенно за воздушный транспорт. Он самый безопасный. Не буду вдаваться в технические тонкости, но система кондиционирования полностью обновляет воздух в салоне каждые 3 минуты. Бактерии там не живут".
В посткарантинных рейсах бортпроводница из Приднестровья покоряет небо над миром. В месяц летает по 86 часов. Для стюардессы это норма. Говорит, самые сложные – ночные перелеты. Ну и веерные рейсы – командировки на 6 дней.
"Живу на борту"
Каждый рейс – новый экипаж. Это правило авиации. Airbus А319, А320, А321. Аэропорты, самолеты, облака. И даже в работе мечты иногда "покалывает" своя реальность.
"Когда моя шестилетняя дочь видит самолет, говорит: "Это мама моя летит!". Но чаще я мимо лечу. Самолет мой второй дом. Живу на борту", - говорит собеседница.
Бортпроводник Мария Тысяк дома бывает редко. В остальном у нее - ну просто уЛетная профессия.
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