Пристегнитесь: уЛетные откровения российской стюардессы из Дубоссар

Приднестровская красавица Мария Тысяк достала до неба – освоила одну из самых романтичных профессий - бортпроводницы. Стюардесса уже 2,5 года летает в облаках. Воздушная спутница Ural Airlines провела Sputnik Молдова спешиал-инструктаж.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Стюардесса по имени Мария всем своим тоном дает понять: полет будет комфортный, даже если ты не в кресле самолета. Online-интервью с девушкой-airline дает чувство настоящего взлета: разгон - набор высоты - небо откровений.

"Всем кажется, что наша работа – сплошная романтика. Но, по правде, бортпроводник – это мужская профессия", - говорит собеседница.

"Звездные" рейсы © Photo : Марии Тысяк, из личного архива

"Звездные" рейсы © Photo : Марии Тысяк, из личного архива 1 / 2 © Photo : Марии Тысяк, из личного архива "Звездные" рейсы

Птица высокого полета

Для начала Мария просит не называть ее стюардессой. Бортпроводник Тысяк на интервью едва выкроила выходной. Говорит, накануне день выдался сумасшедший: подъем в 3 утра, туманный перелет в Симферополь, запасной аэродром в Краснодаре. В общем, в выходной девушка "приземлилась" с опозданием на 4 часа. И уже на следующий день летит в Дубай, артистов забирать с концерта. Хотя, по словам Марии, в небе не важно, бортпроводник ты, или птица высокого полета. В облаках все равны.

"Что особенного в авиации? Эффект новизны и постоянные знакомства. Новые люди, города, ощущение бескрайнего простора. Мир большой и прекрасный. На борту это особенно ощущается. Я никогда не устану от видов из иллюминатора. Днем и ночью это завораживает. За это я влюбилась в свою работу", - отметила собеседница.

Мария родом из Дубоссар. Бухгалтер по образованию, но не по призванию. Вспоминает, как однажды одарила стюардессу пассажирским взглядом и решила - работа недосягаемой мечты. Через пару лет это была ее работа. Уже 2,5 года - полет нормальный!

"В авиацию попасть непросто, но реально. Если ты моложе тридцати, можешь смело пробовать. Заполняешь анкету, проходишь собеседование. Там смотрят на все – внешность, умение держаться и даже на тембр голоса. Плюс знание английского. Если жюри понравишься – дальше обучение. В бортпроводники готовят 3 месяца", - объяснила Мария.

Улыбка – ее визитная карточка. А еще космическое здоровье, медицинская грамотность и сервис-профессионализм. Других в авиацию не берут. "Мы изучаем весь организм самолета и учимся даже роды принимать у женщин", - объяснила стюардесса (все же так Марию называет большинство).

"Страшнее всего за пассажиров. Не дай Бог, кому-то станет плохо. Вот это для меня настоящая катастрофа. Главное суметь помочь", - добавила она.

© Photo : Марии Тысяк, из личного архива Откровения российской стюардессы из Дубоссар

Секретный ритуал и аэрофобии - нет

Как надежная рядовая, авиа-секретов небесная хостес не выдает. Но одну деталь раскрывает - 30-секундый настрой. Оказывается, когда большинство пассажиров в салоне молятся при взлете, бортпроводники укрепляют веру в свой профессионализм. Тайный выход - про себя проговорить должность, тип самолета, инструктаж при внештатных ситуациях.

Как простой человек, Мария Тысяк аэрофобам дает советы:

- скачайте интересный фильм, погрузитесь в его сюжет во время полета;

- наденьте повязку на глаза и включите приятную музыку;

- почитайте интересную книгу;

- не смотрите в иллюминатор во время взлета и посадки;

- не бойтесь турбулентности – для самолета это нормально. В небе, как и на дороге, бывают "кочки".

С пересадкой на COVID

В 2020-м COVID-19 устроил затяжной спецрейс. К такой внештатной ситуации ни одна авиалиния не готовилась. Карантин на земле, но, чтобы в небе локдаун! Мария вспоминает, как за международными рейсами следила только online. Пугала карта авиа-изоляции.

"Над землей было все меньше самолетов. Не знала, что такое может быть. Мы в период карантина выполняли внутренние перевозки. Помогали людям, застрявших в разных городах, добраться домой. В такое тяжелое время понимаешь, что у тебя действительно спецработа", - поделилась собеседница.

Волна коронавируса подрезала крылья всему миру. Только в августе Мария вернулась к международным перелетам, когда российским авиаторам открыли границы. Как и все люди, связанные с самолетами, в плане ответственности за себя и пассажиров она на высоте.

"Аэропорты – это места скопления народа. Но там соблюдаются все санитарные нормы. Не стоит переживать, уверяет стюардесса. - Особенно за воздушный транспорт. Он самый безопасный. Не буду вдаваться в технические тонкости, но система кондиционирования полностью обновляет воздух в салоне каждые 3 минуты. Бактерии там не живут".

В посткарантинных рейсах бортпроводница из Приднестровья покоряет небо над миром. В месяц летает по 86 часов. Для стюардессы это норма. Говорит, самые сложные – ночные перелеты. Ну и веерные рейсы – командировки на 6 дней.

"Живу на борту"

Каждый рейс – новый экипаж. Это правило авиации. Airbus А319, А320, А321. Аэропорты, самолеты, облака. И даже в работе мечты иногда "покалывает" своя реальность.

"Когда моя шестилетняя дочь видит самолет, говорит: "Это мама моя летит!". Но чаще я мимо лечу. Самолет мой второй дом. Живу на борту", - говорит собеседница.

Бортпроводник Мария Тысяк дома бывает редко. В остальном у нее - ну просто уЛетная профессия.

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