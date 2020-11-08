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Единая служба спасения 112.

Служба "112": топ самых частых обращений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201108/32369377/sluzhba-112-za-kakoy-pomoschyu-obraschalis.html

В минувшем месяце у сотрудников Единой службы спасения "112" было много работы. Каждый оператор в день обрабатывал порядка 500 звонков.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Прошедший месяц выдался напряженным для Единой службы спасения "112". Все 82 оператора были нагружены обращениями, которые переадресовывали специальным экипажам.

Грибы
© CC0 / Pixabay / jackmac34
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Об этом заявила в эфире радио Sputnik Молдова оператор службы Анна Карпович.

По официальным данным, чаще всего люди обращались в Службу "112" за медицинской помощью. Самые распространенные недуги звонящих: повышенное давление, респираторные заболевания, боли в желудке или спине. 

"Особая характеристика октября - вызовы в связи с отравлением грибами. И, конечно, люди звонили, если находили у себя симптомы COVID-19", - добавила Карпович.

Ana Carpovici
© Sputnik / Miroslav Rotari
Анна Карпович.

Как рассказала специалист, на втором месте - вызовы экипажей полиции, далее следуют обращения за помощью спасателей.

Собеседница подчеркнула, что в настоящее время, независимо от причины звонка, все гражданам задают ряд вопросов, касающихся наличия у людей симптомов коронавируса: были ли эти граждане за границей, контактировали ли с зараженными вирусом и другое.

Карпович призвала людей при первой необходимости обращаться в Службу "112" и честно отвечать на вопросы операторов.

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