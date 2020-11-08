Будущее страны: официальные лица Молдовы поздравили молодежь с праздником

Официальные лица страны в Национальный день молодежи передали свои поздравления и пожелания молодым людям.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Молдова принадлежит молодежи, и молодое поколение помогает в развитии государства. Такое заявление сделал премьер-министр Ион Кику по случаю Национального дня молодежи.

"Вы - те, кто подставляет плечо для развития Молдовы. У вас есть возможность изменить то место, которое вы называете домом, и из которого не захотите уезжать. Пусть ваше воспитание станет маяком для вас, а образование станет вашим путеводителем на пути к признанию", - подчеркнул глава кабмина.

Поздравление передала и спикер парламента Зинаида Гречаная. Она считает, что молдавская молодежь умна, талантлива, энергичная и полна энтузиазма.

"Мы уверены в вашей способности использовать этот бесценный потенциал для продолжения полезных дел, начатых старшим поколением, и поддержим любую новую инициативу, направленную на построение будущего Молдовы таким, каким вы хотите его видеть", - заявила спикер.

Пожелания передал также примар Кишинева Ион Чебан. Он заявил, что всегда будет поддерживать молодежь и выразил уверенность, что участие подрастающего поколения в общественной жизни должно начинаться еще со школы.

Чебан рассказал, что в этом году пройдет Национальная неделя молодежи.

"Муниципальный центр молодежи проведет эту неделю при участии неправительственных организаций, советов молодежи и других учреждений, всего их будет 19", - уточнил Чебан.

По его словам, в это время молодых людей привлекут к разным занятиям, в том числе и связанным с помощью в пандемию.

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