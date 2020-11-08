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Чеснок

Что не поможет против вирусов: врач развеяла мифы народной медицины

© RIA Novosti / Perventsev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201108/32371916/chto-ne-pomozhet-protiv-virusov-vrach-razveyala-mify-o-narodnoy-meditsiny.html

В Молдове, как и в других странах, нередко применяются народные методы лечения. Какие из них не только не помогут, но и могут нанести вред организму во время болезни, рассказал врач.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Люди нередко прибегают к самолечению, используя различные народные практики, но чаще наносят вред организму, нежели помогают ему. Такое заявление в эфире радио Sputnik Молдова сделала доктор медицины Луминица Сувейкэ.

Luminița Suveică
© Sputnik / Miroslav Rotari
Луминица Сувейкэ

По ее словам, осенью вместе с частым перепадом температуры приходят различные вирусы, которые атакуют иммунитет людей. Постоянные простуды и грипп приносят много проблем.

Большая ошибка, по мнению Сувейкэ, укреплять организм, а тем более лечиться различными самодельными настойками, и в целом алкоголем.

"Алкоголь крайне негативно воздействует на организм во время заболевания. Он не разрушает вирус, а только обостряет болезнь. Вирус можно побороть только лечением, назначенным врачом - это медикаменты, противовирусные препараты", - отметила собеседница Sputnik.

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Как добавила Сувейкэ, обращаться к специалисту следует сразу после появления первых симптомов того или иного заболевания. 

Что касается лука и чеснока, то они не могут помочь при вирусных заболеваниях.

"Эти продукты хороши для общего укрепления иммунитета, чем нужно заниматься до болезни, а не во время", - подчеркнула Сувейкэ.

Говоря об иммунитете, врач уточнила, что лучшие методы его поддержки - употребление в пищу овощей и фруктов, особенно содержащих витамин С и цинк.

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