Что не поможет против вирусов: врач развеяла мифы народной медицины

В Молдове, как и в других странах, нередко применяются народные методы лечения. Какие из них не только не помогут, но и могут нанести вред организму во время болезни, рассказал врач.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Люди нередко прибегают к самолечению, используя различные народные практики, но чаще наносят вред организму, нежели помогают ему. Такое заявление в эфире радио Sputnik Молдова сделала доктор медицины Луминица Сувейкэ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Луминица Сувейкэ

По ее словам, осенью вместе с частым перепадом температуры приходят различные вирусы, которые атакуют иммунитет людей. Постоянные простуды и грипп приносят много проблем.

Большая ошибка, по мнению Сувейкэ, укреплять организм, а тем более лечиться различными самодельными настойками, и в целом алкоголем.

"Алкоголь крайне негативно воздействует на организм во время заболевания. Он не разрушает вирус, а только обостряет болезнь. Вирус можно побороть только лечением, назначенным врачом - это медикаменты, противовирусные препараты", - отметила собеседница Sputnik.

Как добавила Сувейкэ, обращаться к специалисту следует сразу после появления первых симптомов того или иного заболевания.

Что касается лука и чеснока, то они не могут помочь при вирусных заболеваниях.

"Эти продукты хороши для общего укрепления иммунитета, чем нужно заниматься до болезни, а не во время", - подчеркнула Сувейкэ.

Говоря об иммунитете, врач уточнила, что лучшие методы его поддержки - употребление в пищу овощей и фруктов, особенно содержащих витамин С и цинк.

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