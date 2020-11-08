Что не поможет против вирусов: врач развеяла мифы народной медицины

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Люди нередко прибегают к самолечению, используя различные народные практики, но чаще наносят вред организму, нежели помогают ему. Такое заявление в эфире радио Sputnik Молдова сделала доктор медицины Луминица Сувейкэ.
По ее словам, осенью вместе с частым перепадом температуры приходят различные вирусы, которые атакуют иммунитет людей. Постоянные простуды и грипп приносят много проблем.
Большая ошибка, по мнению Сувейкэ, укреплять организм, а тем более лечиться различными самодельными настойками, и в целом алкоголем.
"Алкоголь крайне негативно воздействует на организм во время заболевания. Он не разрушает вирус, а только обостряет болезнь. Вирус можно побороть только лечением, назначенным врачом - это медикаменты, противовирусные препараты", - отметила собеседница Sputnik.
Что касается лука и чеснока, то они не могут помочь при вирусных заболеваниях.
"Эти продукты хороши для общего укрепления иммунитета, чем нужно заниматься до болезни, а не во время", - подчеркнула Сувейкэ.
Говоря об иммунитете, врач уточнила, что лучшие методы его поддержки - употребление в пищу овощей и фруктов, особенно содержащих витамин С и цинк.
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