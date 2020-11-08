Свежие данные: в Молдове за сутки подтвержден 671 случай COVID-19

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 671 случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье вечером.

Выявлен один эпизод импорта - из Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 82 346.

За минувшие 24 часа проведены 1 985 тестов, при этом первичных - 1 816.

Коронавирус выявлен, в том числе у 40 работников системы здравоохранения: 10 врачей, 21 медсестра и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 852 пациента, из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписаны 1 194 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 62 508 человек.

Зафиксированы еще 2 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 1892.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья носят рекомендательный характер.

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