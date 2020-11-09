В Кишиневе вступили в силу изменения в работе одного из троллейбусных маршрутов

Столичный градоначальник объяснил, почему власти приняли решение продлить один из троллейбусных маршрутов.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. С понедельника вступают в силу изменения в работе троллейбусов, следующих по маршруту №36 Кишинев-Яловены. Путь следования продлен еще на три километра.

"Продление маршрута было необходимо, поскольку в этом районе проживает много граждан, не имеющих доступа к общественному транспорту, а более 70% жителей города Яловены работают в столице", - сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник уточнил, что пообщался с руководством Яловен и жителями города, которые убедили властей в том, что им очень нужен транспорт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova