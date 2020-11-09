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Остановка общественного транспорта

В Кишиневе вступили в силу изменения в работе одного из троллейбусных маршрутов

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
События Кишинева (99)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32376204/chisinau-vstupili-sila-izmeneniya-rabota-odnogo-trolleybus-marshrut.html

Столичный градоначальник объяснил, почему власти приняли решение продлить один из троллейбусных маршрутов.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. С понедельника вступают в силу изменения в работе троллейбусов, следующих по маршруту №36 Кишинев-Яловены. Путь следования продлен еще на три километра.

"Продление маршрута было необходимо, поскольку в этом районе проживает много граждан, не имеющих доступа к общественному транспорту, а более 70% жителей города Яловены работают в столице", - сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник уточнил, что пообщался с руководством Яловен и жителями города, которые убедили властей в том, что им очень нужен транспорт.

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Тема:
События Кишинева (99)

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