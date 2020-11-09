В Румынии вступили в силу новые ограничения в связи с COVID-19: подробности

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Новые ограничения вступили в силу в Румынии. Они будут действовать в течение 30 дней и касаются, среди прочего, ношения масок, проведения школьных уроков и передвижения в ночные часы.
Защитная маска обязательна
Ограничения на передвижение в ночные часы
Запрещается передвижение граждан вне дома в период 23.00 - 05.00. Правда, есть и исключения:
- работа;
- обращение за медицинской помощью;
- покупка лекарств;
- под запрет не попадают поездки граждан, которые пересекают территорию страны транзитом или расписание маршрута транспорта которых (самолет, поезд или автобус) совпадает с временным интервалом действия ограничений. При этом нужно будет предъявить билет или любой другой документ, который бы подтвердил аргумент поездки - уход за ребенком, человеком в возрасте, больным или в случае смерти родственника.
Если речь идет о работе, то по требованию представителей власти нужно предъявить трудовое удостоверение или декларацию о собственной ответственности. В остальных случаях также в обязательном порядке необходимо представить предварительно заполненную декларацию о собственной ответственности. Этот документ включает имя, фамилию, год рождения, место проживания, причину выхода из дома, дату заполнения, а также подпись.
Скачать его можно здесь.
Обучение online и работа
Все учащиеся в стране будут получать знания исключительно в дистанционном формате в течение 30 дней.
Руководство компаний, численность сотрудников которых превышает 50 человек, обязано организовать график работы подчиненных на дому в соответствии с законом. Во избежание перегруженности общественного транспорта, если сотрудник не может трудиться удаленно, государственные и частные учреждения должны организовать график работы таким образом, чтобы персонал делился на группы.
Праздники и работа торговых точек
Запрещено отмечать любые праздники, юбилеи, именины (включая свадьбы, крещение) вне зависимости от того, проводятся ли они на открытых площадках или дома.
Также в этой стране приостановлена деятельность закрытых агропродовольственных рынков, ярмарок, смешанных и блошиных рынков. Агропродовольственные рынки могут работать только на открытых площадках.
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