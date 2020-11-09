В Румынии вступили в силу новые ограничения в связи с COVID-19: подробности

В стране-соседке на национальном уровне с понедельника начали действовать новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Новые ограничения вступили в силу в Румынии. Они будут действовать в течение 30 дней и касаются, среди прочего, ношения масок, проведения школьных уроков и передвижения в ночные часы.

Защитная маска обязательна

Ограничения на передвижение в ночные часы

Все граждане старше пяти лет обязаны носить защитную маску, которая должна прикрывать нос и рот. В маске следует находиться как в помещениях (магазине, аптеке, заправке...), так и на открытых площадках (на улице, в парке, на рынке...). Таким образом, при выходе из дома и до возвращения в него обязательно надо быть в защитной маске.

Запрещается передвижение граждан вне дома в период 23.00 - 05.00. Правда, есть и исключения:

работа;

обращение за медицинской помощью;

покупка лекарств;

под запрет не попадают поездки граждан, которые пересекают территорию страны транзитом или расписание маршрута транспорта которых (самолет, поезд или автобус) совпадает с временным интервалом действия ограничений. При этом нужно будет предъявить билет или любой другой документ, который бы подтвердил аргумент поездки - уход за ребенком, человеком в возрасте, больным или в случае смерти родственника.

Если речь идет о работе, то по требованию представителей власти нужно предъявить трудовое удостоверение или декларацию о собственной ответственности. В остальных случаях также в обязательном порядке необходимо представить предварительно заполненную декларацию о собственной ответственности. Этот документ включает имя, фамилию, год рождения, место проживания, причину выхода из дома, дату заполнения, а также подпись.

Скачать его можно здесь.

Обучение online и работа

Все учащиеся в стране будут получать знания исключительно в дистанционном формате в течение 30 дней.

Руководство компаний, численность сотрудников которых превышает 50 человек, обязано организовать график работы подчиненных на дому в соответствии с законом. Во избежание перегруженности общественного транспорта, если сотрудник не может трудиться удаленно, государственные и частные учреждения должны организовать график работы таким образом, чтобы персонал делился на группы.

Праздники и работа торговых точек

Запрещено отмечать любые праздники, юбилеи, именины (включая свадьбы, крещение) вне зависимости от того, проводятся ли они на открытых площадках или дома.

Все магазины, за исключением заправок, аптек, а также тех, кто осуществляет доставку на дом, должны закрываться не позже 21.00, а открываться не раньше 05.00.

Также в этой стране приостановлена ​​деятельность закрытых агропродовольственных рынков, ярмарок, смешанных и блошиных рынков. Агропродовольственные рынки могут работать только на открытых площадках.

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