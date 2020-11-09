Кику сообщил, что в понедельник будут заменены министры и вице-премьер

Глава молдавского кабмина сообщил, что предложил президенту отозвать министров от Демпартии и заменить их на других. Перестановки произойдут до конца понедельника.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил на брифинге в понедельник, что предложил президенту Игорю Додону отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией.

Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, на утверждение в понедельник представят проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, которого переводят на должность посла Молдовы в Венгрии.

"Предложил отозвать этих четырех министров и министра иностранных дел. Эти четыре плюс один коллега будут заменены сегодня. Предложение уже одобрено. Сегодня же предложу президенту кандидатуры на посты пятерых министров. Еще предстоит встретиться и поговорить с этими кандидатами", - сказал Кику.

По его словам, на еженедельном заседании президента, спикера парламента и главы правительства обсуждалось недавнее заявление Демпартии, руководство которой объявило о том, что намерено вывести своих представителей из состава правительства.

"Ситуация сложная. Мы находимся в процессе разработки и принятия бюджетов на будущий год. Поэтому министерства должны быть на максимальном уровне функциональности", - уточнил Кику.

В субботу глава Демпартии Павел Филип заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, Демократическая партия (ДПМ) намерена вывести своих представителей из состава правительства. А 5 ноября правительство утвердило назначение министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули послом республики в Венгрии.

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