Фото: аварийную девятиэтажку в Атаках снесли - как выглядит теперь это место

Специалисты сейчас занимаются вывозом строительного мусора с площадки, где находилось здание аварийной девятиэтажки.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В городе Атаки Окницкого района полностью снесена оставшаяся часть дома, пострадавшего во время обрушения в июне 2019 года. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.

"Работы по сносу завершились 8 ноября. Не месте был создан Операштаб, который управлял процессом", - уточнили в ГИЧС.

В ведомстве рассказали, что спасатели местного инспектората по чрезвычайным ситуациям обеспечили распыление воды, сформировав защитную завесу, чтобы предотвратить распространение пыли, которая появлялась в результате проводимых работ.

"Далее предстоит вывезти мусор с площадки. Для проведения соответствующих работ на месте задействовано пять самосвалов. За ситуацией и дальше будут следить представители Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям", - заявили в ведомстве.

Ранее в комментарии Sputnik руководитель подразделения ГИЧС в Окницком районе Николай Путин заявил, что эвакуация жителей близлежащих домов не потребовалась, так как здания находятся на безопасном расстоянии.

Как обрушился дом в Атаках

Обрушение девятиэтажного жилого блока в городе Атаки произошло 19 июня 2019 года. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, было эвакуировано 18 семей, 51 человек, в том числе 11 детей.

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По выводам экспертов, к обрушению привел комплекс причин, в том числе нарушения при сдаче строения в эксплуатацию, подмыв фундамента и несанкционированные изменения жильцами конструкции дома.

На заседании правительства в июле 2019 года было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона - на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составили компенсации материального ущерба.

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В середине августа 2019 года были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, не исключалось обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажки, также расселят.

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