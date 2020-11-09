Заявление ЦИК: что ждет избирателей во втором туре выборов президента Молдовы

В Центризбиркоме уточнили, как планируется закупать защитные маски для второго тура выборов главы государства.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Во втором туре выборов президента Молдовы каждый гражданин, который придет на участок для голосования, бесплатно получит защитную маску. Таким образом, право голоса будет осуществляться в максимально безопасных условиях. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии страны в понедельник.

"В процессе организации первого тура выборов не было выявлено ситуаций, когда на участках для голосования не хватало бы защитных масок для избирателей", - подчеркнули в ЦИК.

Учитывая число масок, использованных в первом туре, Центризбирком решил пополнить их запас до 100% с учетом явки на каждом избирательном участке в первом туре.

Для секций для голосования за рубежом закупка защитных масок будет производиться в стране, где они находятся.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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