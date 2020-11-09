На заседании Оперштаба приняли ряд ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы прервать эпидемиологическую цепочку распространения инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik. Каждый восьмой заразившийся COVID-19 в Приднестровье – школьник или студент. Чтобы предотвратить инфицирование детей и подростков, на заседании Оперативного штаба было принято решение о переводе на удаленное обучение студентов высшего, среднего, дополнительного образования, а также учащихся школ с 5 по 11 класс.

"На протяжении нескольких недель наблюдается рост заболеваемости. Доля школьников и студентов среди выявленных заболевших приблизилась к 12%. Это очень много. Это значит, что каждый восьмой заболевший – школьник или студент", - пояснила главврач Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Берил.

Школьники начального звена по окончании каникул приступят к учебе в стандартном режиме – на площадке образовательных учреждений. При этом количество уроков для учащихся младшей школы предлагается сократить до четырех.

Предметы, которые преподают не основные педагоги, к примеру, иностранные языки, пока рекомендовано не проводить. Это связано с необходимостью минимизировать круг контактов учащихся. В случае, если родители учеников начальных классов заявят о желании оставить детей дома, администрация школ должна будет обеспечить обучение в удаленном режиме.

Учреждения дополнительного образования в большинстве своем до 1 декабря ограничены в возможности проведения занятий. Исключение – секции, которые могут организовать учебно-тренировочный процесс на открытом воздухе.

"Вопрос о закрытии детских садов пока не рассматривается. Из общего числа заразившихся за сентябрь и октябрь менее 1% составляют воспитанники дошкольных образовательных учреждений", - отметила главный санитарный врач региона.

На сегодняшний день на лечении находятся 266 детей. Высок показатель и среди персонала образовательных учреждений – 199 активных случаев.

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