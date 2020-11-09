Реальная ситуация с COVID-19 в Кишиневе: введут ли новые ограничения

Столичные власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Кишиневе: сколько пациентов госпитализировано в муниципальные больницы, и в каком состоянии находятся заболевшие COVID-19.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается сложной. Об этом заявил заместитель руководителя главного управления социальной защиты и здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылка на заседании городских служб в понедельник.

"Продолжает действовать "красный код". Заболеваемость в октябре составила 942 случая на 100 тысяч населения. Был период легкого спада новых случаев инфицирования, однако сейчас уровень новых заражений коронавирусом остается неизменным с преобладанием тяжелых и очень тяжелых форм. На национальном уровне всего зарегистрировано 82 тысячи эпизодов, а на уровне муниципия Кишинев - свыше 35 тысяч", - отметил чиновник.

Примар Кишинева Ион Чебан обратил внимание на то, что горожане спрашивают его, будут ли введены в столице после выборов президента новые строгие ограничения, связанные с COVID-19. "Одни предполагают, другие выстраивают цепочки размышлений, третьи интерпретируют. Прошу об одном, чтобы такие заявления делали только специалисты, которые ответственны за это. Они должны выходить с такими предложениями, как на центральном уровне. И не давать никаких интерпретаций на данный момент", - сказал градоначальник.

По его словам, необходимо делать все возможное, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. "Это предполагают три простых составляющих - соблюдение социальной дистанции, ношение защитной маски и дезинфекция рук", - уточнил примар.

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Гылка рассказал, в каких пригородах выявлено больше всего случаев заражения COVID-19:

По его словам, продолжается рост числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников. "Зарегистрировано 1066 подобных случаев, что составляет 13,08% от общего числа медперсонала, зараженного на национальном уровне", - подчеркнул Гылка.

Чиновник уточнил, что на данный момент под наблюдением работников первичной медицинской помощи в Кишиневе находятся 22 257 пациентов с легкой формой COVID-19. "Для дистанционного мониторинга по-прежнему используется система Gira", - пояснил замглавы Управления соцобеспечения и здравоохранения.

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Насколько заполнены больницы Кишинева

Гылка отметил, что, по данным на 8 ноября, всего в муниципальные больницы было госпитализировано 864 пациента, из которых 46 находятся в очень тяжелом состоянии.

"Хорошая новость в том, что на прошлой неделе были распределены 136 кислородных аппаратов и 30 аппаратов для мониторинга функций жизнедеятельности. В целом, мы приближаемся к максимальной вместимости при госпитализации, но удерживаем ситуацию под контролем. В ожидании возможного роста числа госпитализаций у нас подготовлены резервные места, которые будут задействованы при первой необходимости. Речь идет о 200 койко-местах", - рассказал Гылка.

По его словам, все муниципальные больницы обеспечены необходимым оборудованием, защитными средствами и медикаментами для лечения пациентов.

Чиновник также обратил внимание, что все медучреждения подключены к системе отопления. "Температура в помещениях комфортна как для персонала, так и для пациентов", - добавил замглавы Управления соцобеспечения и здравоохранения.

Грипп и ОРВИ

Как отметил Гылка, не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания сезонным гриппом. "Мы в ожидании вакцины от гриппа, которая в ближайшее время поступит в Молдову. И начнем вакцинацию от гриппа", - уточнил чиновник.

Он добавил, что на данный момент выявлено порядка пяти тысяч новых случаев заболевания ОРВИ и ОРЗ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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