Реальная ситуация с COVID-19 в Кишиневе: введут ли новые ограничения

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается сложной. Об этом заявил заместитель руководителя главного управления социальной защиты и здравоохранения примэрии Кишинева Борис Гылка на заседании городских служб в понедельник.
"Продолжает действовать "красный код". Заболеваемость в октябре составила 942 случая на 100 тысяч населения. Был период легкого спада новых случаев инфицирования, однако сейчас уровень новых заражений коронавирусом остается неизменным с преобладанием тяжелых и очень тяжелых форм. На национальном уровне всего зарегистрировано 82 тысячи эпизодов, а на уровне муниципия Кишинев - свыше 35 тысяч", - отметил чиновник.
По его словам, необходимо делать все возможное, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. "Это предполагают три простых составляющих - соблюдение социальной дистанции, ношение защитной маски и дезинфекция рук", - уточнил примар.
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Гылка рассказал, в каких пригородах выявлено больше всего случаев заражения COVID-19:
- Дурлешты,© Sputnik / Нина Зотина
- Ставчены,
- Крикова,
- Бачой,
- Трушены,
- Гратиешты.
По его словам, продолжается рост числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников. "Зарегистрировано 1066 подобных случаев, что составляет 13,08% от общего числа медперсонала, зараженного на национальном уровне", - подчеркнул Гылка.
Чиновник уточнил, что на данный момент под наблюдением работников первичной медицинской помощи в Кишиневе находятся 22 257 пациентов с легкой формой COVID-19. "Для дистанционного мониторинга по-прежнему используется система Gira", - пояснил замглавы Управления соцобеспечения и здравоохранения.
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Гылка отметил, что, по данным на 8 ноября, всего в муниципальные больницы было госпитализировано 864 пациента, из которых 46 находятся в очень тяжелом состоянии.
"Хорошая новость в том, что на прошлой неделе были распределены 136 кислородных аппаратов и 30 аппаратов для мониторинга функций жизнедеятельности. В целом, мы приближаемся к максимальной вместимости при госпитализации, но удерживаем ситуацию под контролем. В ожидании возможного роста числа госпитализаций у нас подготовлены резервные места, которые будут задействованы при первой необходимости. Речь идет о 200 койко-местах", - рассказал Гылка.
По его словам, все муниципальные больницы обеспечены необходимым оборудованием, защитными средствами и медикаментами для лечения пациентов.
Чиновник также обратил внимание, что все медучреждения подключены к системе отопления. "Температура в помещениях комфортна как для персонала, так и для пациентов", - добавил замглавы Управления соцобеспечения и здравоохранения.
Грипп и ОРВИ
Как отметил Гылка, не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания сезонным гриппом. "Мы в ожидании вакцины от гриппа, которая в ближайшее время поступит в Молдову. И начнем вакцинацию от гриппа", - уточнил чиновник.
Он добавил, что на данный момент выявлено порядка пяти тысяч новых случаев заболевания ОРВИ и ОРЗ.
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Sputnik / Владимир ТрефиловСитуация с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
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Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.
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