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В Кишиневе продолжается снос здания Национальной филармонии

Видео: в Кишиневе продолжается снос здания Национальной филармонии

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32380354/v-kishineve-prodolzhaetsya-snos-zdaniya-nacionalnoj-filarmonii-video.html

Работы по сносу представляющего опасность здания проходят под контролем Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В Кишиневе продолжаются работы по сносу здания Национальной филармонии, которое было уничтожено пожаром.

Строение представляло собой опасность и могло обрушиться, сообщили представители Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. После изучения технического состояния здания было решено начать снос с разбора конструкций крыши и затем двигаться вниз, разбирая колонны и несущие стены.

На первом этапе осуществлен разбор завалов на месте Большого зала филармонии, где обрушилась крыша здания. Затем будет расчищено место, где располагалась сцена, и на финальном этапе завалы разберут на месте Малого зала.

Ранее власти страны заявили, что новое здание Национальной филармонии будет построено на том же месте, что и сгоревшее историческое строение.

Произошедший 24 сентября в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

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Теги:
филармония


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