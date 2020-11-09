COVID-центры в Приднестровье заполнены под завязку: где откроют новые

Как отметили на заседании Оперштаба, если срочно развернуть все планируемые дополнительные госпитали, то количество мест для COVID-пациентов увеличится почти на 70%.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik. Инфекционные госпитали Приднестровья заполнены на 94%. На заседании Оперативного штаба обсудили, где будут развернуты дополнительные COVID-центры.

"В общей сложности дополнительные COVID-стационары, которые в срочном порядке могут быть развернуты в каждом городе Приднестровья, готовы принять 1220 заразившихся. А это увеличение коечного фонда госпиталей на 70%", – отметил руководитель Оперштаба Руслан Мова.

В Бендерах COVID-положительных пациентов смогут разместить в Республиканском кадетском корпусе МВД Приднестровья. Пространство позволяет проходить лечение одновременно 330 пациентам. Кадеты будут переведены на дистанционное обучение.

"В образовательном учреждении имеется свой пищеблок, территория корпуса огорожена, в спальных помещениях созданы все условия для размещения нуждающихся в госпитализации граждан", - отметили на штабе.

Как сказал руководитель Оперштаба, госпиталь на территории кадетского корпуса может быть открыт срочно, для этого достаточно одного-двух дней. За это время туда доставят необходимое медицинское оборудование, лекарственные препараты, защитную униформу для медицинского персонала.

В Тирасполе под инфекционный госпиталь может быть переоборудовано Суворовское училище. В случае положительного решения, в его стенах смогут разместить около 300 инфицированных. Суворовцы, как и кадеты, тогда перейдут на учебу в режиме онлайн.

Предполагается, что лечить больных будут врачи и медсестры городских поликлиник. В случае необходимости медиков привлекут к работе в открывшемся COVID-стационаре.

В Рыбнице инфекционный госпиталь будет развернут в детской поликлинике. На первом и втором этажах лечебного учреждения смогут разместить 160 пациентов. В помещениях уже завершены ремонтные работы. В ближайшее время завезут кровати и необходимое медоборудование.

Также под инфекционный стационар предлагается переоборудовать общежитие Рыбницкого политехнического техникума, это около 140 койко-мест.

В Каменке на базе центральной больницы в эти выходные был развернут госпиталь на 40 мест с возможностью дальнейшего расширения до 70.

Днестровский профилакторий "Солнечный" готов принять 150 заразившихся коронавирусом. Лечить COVID-положительных пациентов будут 14 сотрудников Медуправления МВД.

"Профилакторий необходимо дооснастить хозяйственным имуществом, лекарственными препаратами и требуемым медицинским оборудованием", - подчеркнули на штабе.

Самая многочисленная в Приднестровье группа заразившихся коронавирусом – люди пенсионного возраста (1043 случая).

"Как и прежде, рекомендуем людям преклонного возраста и тем, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями, максимально изолироваться, отказаться от контакта с посторонними людьми. Выход в аптеку или в магазин допускается, выход на прогулку даже поощряется. Но не делайте это без средств индивидуальной защиты", – призвал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 7848 случаев заражения COVID-19. В карантинных госпиталях получают лечение 1739 пациентов. Еще 34 заболевших находятся в госпитале, развернутом на базе Тираспольского психоневрологического интерната. В реанимационных отделениях госпиталей находятся 25 тяжелобольных, трое из которых – на аппаратах ИВЛ.

Общее количество умерших от вирусной инфекции в регионе – 176 человек. Справились с COVID-19 5356 приднестровцев (68% от общего числа инфицированных).

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