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Правительство Молдовы

Молдавский премьер предложил президенту кандидатуры новых членов правительства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32382151/Moldavskiy-premer-predlozhil-prezidentu-kandidatury-novykh-chlenov-pravitelstva.html

Кадровые перестановки в правительстве: среди предложенных кандидатур, есть и те, кто уже занимал посты в кабмине.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику представил президенту Игорю Додону кандидатуры новых министров и вице-премьера.

"Для нормального функционирования правительства, особенно, чтобы была уверенность в том, что эти министерства будут работать на полную мощность в период разработки и утверждения бюджетов на следующий год, предлагается назначить Ольгу Чеботарь вице-премьером по реинтеграции, Анатола Усатого - министром экономики и инфраструктуры, Аурела Чокоя - министром иностранных дел и евроинеграции, Виктора Гайчука - главой Минобороны, Лилию Поголшу - министром образования, культуры и исследований", - отметили в пресс-службе кабмина.

Если их кандидатуры будут утверждены, то новые члены правительства примут присягу уже в понедельник.

Игорь Додон
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон поддержал предложение премьера об отзыве министров

Гайчук, Усатый, Чокой уже возглавляли эти министерства до марта нынешнего года.

Молдавский премьер Ион Кику заявил на брифинге в понедельник, что предложил президенту Игорю Додону отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, на утверждение в понедельник представят проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, который станет послом Молдовы в Венгрии.

В субботу глава Демпартии Павел Филип заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, Демократическая партия (ДПМ) намерена вывести своих представителей из состава правительства. А 5 ноября правительство утвердило назначение министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули послом республики в Венгрии.

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