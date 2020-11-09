Новые члены правительства Молдовы приведены к присяге

Четверо новых министров и один вице-премьер приняли присягу спустя несколько часов после отставки предыдущих руководителей этих структур.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Четверо министров и вице-премьер по реинтеграции в понедельник принесли присягу перед главой государства. Президент Молдовы Игорь Додон подписал соответствующие декреты.

Таким образом, Ольга Чеботарь стала вице-премьером по реинтеграции, Анатол Усатый - министром экономики и инфраструктуры, Аурел Чокой - министром иностранных дел и евроинеграции, Виктор Гайчук - главой Минобороны, Лилия Поголша - министром образования, культуры и исследований.

Гайчук, Усатый и Чокой уже возглавляли эти министерства до марта нынешнего года.

По словам президента Молдовы Игоря Додона, изменения в составе кабмина - "это незапланированная ситуация". "Мы переживаем пандемический кризис на мировом и национальном уровнях. Поэтому мы ни на один день не можем оставлять структуры без руководства", - заявил глава государства.

Президент пояснил, что на день прервал избирательную кампанию, чтобы принять присягу новых министров.

Додон обратил внимание на то, что "предстоят и другие изменения, не только на уровне команды, которые вызваны динамикой пандемии на мировом уровне и исходят из необходимости адаптировать все стратегии к этим вызовам".

Президент выразил поддержку правительству, отметив, что камбин Иона Кику подготовлен и сделает все возможное, чтобы противостоять этим вызовам. "С другой стороны, мы должны продолжить и инвестиции в важные проекты, которые вносят вклад в повышение уровня жизни населения. Мы не можем остановить все эти проекты и спровоцировать хаос и институционный тупик из-за политических скандалов", - сказал Додон.

Глава государства заверил, что у правительства Кику будет солидная поддержка в парламенте.

"Призываю команду правительства не вмешиваться в политическую борьбу, а сконцентрироваться на управлении ситуации с пандемическим кризисом и решении проблем, с которыми сталкиваются граждане", - добавил Додон.

Молдавский премьер Ион Кику пояснил, почему так быстро были проведены перестановки в составе кабмина.

"Министерства и государственные структуры должны работать при максимальных возможностях. Сейчас нелегкий период не только потому, что 2020 год сам по себе непростой, но и потому что сейчас время разработки и утверждения бюджетов", - сказал Кику.

Он пожелал новым членами кабинета министров успехов. Глава правительства уточнил, что новое руководство госструктур будет представлено коллективам также в понедельник.

Ранее Кику заявил на брифинге в понедельник, что предложил президенту Игорю Додону отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, на утверждение в понедельник представят проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, который станет послом Молдовы в Венгрии.

В субботу глава Демпартии Павел Филип заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, Демократическая партия (ДПМ) намерена вывести своих представителей из состава правительства. А 5 ноября правительство утвердило назначение министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули послом республики в Венгрии.

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