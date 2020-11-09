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Игорь Додон и Майя Санду

В штабе Додона прокомментировали отказ Санду участвовать в дебатах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (338)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32384728/shtabe-dodon-prokommentirovali-otkaz-sandu-uchastvovat-debaty.html

В предвыборном штабе Игоря Додона сообщили, что несколько раз предлагали провести дебаты перед вторым туром выборов.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В штабе действующего президента Молдовы Игоря Додона, который баллотируется на второй срок, в очередной раз пригласили контркандидата, лидера Партии PAS Майю Санду на дебаты на открытой площадке. Об этом заявил официальный представитель электорального конкурента Игоря Додона, депутат Влад Батрынча на пресс-конференции в понедельник.

"Мы оказались как минимум поражены. Заявляли четко, что в первом туре этих выборов господин Додон не будет участвовать в различных дебатах, а отправится в районы, чтобы беседовать с гражданами. Изначально мы заявляли, что будем принимать участие в телевизионных дебатах во втором туре", - подчеркнул Батрынча.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента Молдовы: Санду отказалась от дебатов с Додоном
По его словам, штаб Додона неоднократно связывался с коллегами из команды Санду. "Предлагали два раунда дебатов – на общественном телевидении, а вторые – в Академии экономических знаний (ASEM)", - сказал он.

Официальный представитель штаба Додона уточнил, что предварительно дебаты предлагалось провести в среду в здании Академии экономических знаний. "В течение паузы в три дня не было ответов на телефонные звонки и сообщения, сегодня была предпринята очередная попытка связаться со штабом госпожи Санду, после чего в 11.00 она заявила, что отказывается от телевизионных дебатов", - отметил Батрынча.

При этом, как считает представитель штаба Додона, Санду приводит необоснованные аргументы.

"Обращение нашего штаба остается прежним. Общественное телевидение или ASEM. Мы готовы. Просим госпожу Санду, вы нас приглашали в первом туре, во втором – мы готовы. Если вы хотите поменять какие-то условия, то мы будем очень гибкими и цивилизованными. Осталось вам согласиться на дебаты, чтобы граждане увидели обоих кандидатов", - сказал Батрынча.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Президентские выборы в Молдове: назначена дата второго тура.
© Sputnik
Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны. 

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (338)

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