Как учащиеся смогут проголосовать на выборах президента Молдовы

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Студентам и школьникам, имеющим право голоса, предлагаются варианты голосования во втором туре президентских выборов, который состоится 15 ноября. В Центризбиркоме Молдовы рассказали, какие именно.
"Явиться в день голосования на избирательный участок по месту прописки или жительства, указанному в удостоверении личности, и там реализовать свое право голоса", - пояснили первый способ.
В день голосования на основании свидетельства о праве голоса граждане регистрируются в дополнительном списке, а само свидетельство остается в избирательном бюро.
Если в первом туре выборов студенты и школьники, обладающие правом голоса, заявили о своем новом месте жительства, будучи включенными в основной избирательный список, то 15 ноября они смогут воспользоваться возможностью проголосовать на том же избирательном участке.
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