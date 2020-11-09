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Выборы президента Молдовы

Как учащиеся смогут проголосовать на выборах президента Молдовы

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (339)
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Sputnik Молдова
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Касается это только тех учащихся, которые имеют право голоса, исходя из законодательства страны - то есть, достигли 18 лет.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Студентам и школьникам, имеющим право голоса, предлагаются варианты голосования во втором туре президентских выборов, который состоится 15 ноября. В Центризбиркоме Молдовы рассказали, какие именно.

"Явиться в день голосования на избирательный участок по месту прописки или жительства, указанному в удостоверении личности, и там реализовать свое право голоса", - пояснили первый способ.

Голосование на выборах президента Молдовы
© Sputnik / Евгений Одиноков
Заявление ЦИК: что ждет избирателей во втором туре выборов президента Молдовы
Другим вариантом для учащихся предлагается прийти по месту жительства и получить свидетельство о праве голоса (открепительный талон), которое позволяет голосовать на любом другом избирательном участке. Эта процедура доступна до 14 ноября, а справка выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В день голосования на основании свидетельства о праве голоса граждане регистрируются в дополнительном списке, а само свидетельство остается в избирательном бюро.

Если в первом туре выборов студенты и школьники, обладающие правом голоса, заявили о своем новом месте жительства, будучи включенными в основной избирательный список, то 15 ноября они смогут воспользоваться возможностью проголосовать на том же избирательном участке.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (339)

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Теги:
школьники, студенты, выборы молдова, президент Молдовы


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