У генпрокурора Молдовы подтвердился коронавирус нового типа

Коронавирус нового типа "шагает" по государственным структурам. Инфекцию ранее выявляли у ряда депутатов парламента и министров.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. У генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло подтвердился коронавирус нового типа. Об этом Sputnik заявили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

"У генерального прокурора Александра Стояногло положительный тест на SARS-Cov-2", - сообщили в прокуратуре.

Коронавирусная инфекция ранее была подтверждена и у депутатов. Среди них - представители PRO Moldova Андриан Канду, Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, а также их бывшая коллега Руксанда Главан, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от DA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболели также глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Глава МВД переносил инфекцию тяжело, сообщалось, что он даже находился в реанимации. Министр уже вернулся к работе.

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