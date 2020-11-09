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Александр Стояногло

У генпрокурора Молдовы подтвердился коронавирус нового типа

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2282)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32385842/genprokuror-moldova-podtverdilsya-koronavirus-novyi-tip.html

Коронавирус нового типа "шагает" по государственным структурам. Инфекцию ранее выявляли у ряда депутатов парламента и министров.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. У генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло подтвердился коронавирус нового типа. Об этом Sputnik заявили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Алла Токарчук.
© Sputnik / Rodion Proca
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"У генерального прокурора Александра Стояногло положительный тест на SARS-Cov-2", - сообщили в прокуратуре.

Коронавирусная инфекция ранее была подтверждена и у депутатов. Среди них - представители PRO Moldova Андриан Канду, Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, а также их бывшая коллега Руксанда Главан, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от DA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболели также глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Глава МВД переносил инфекцию тяжело, сообщалось, что он даже находился в реанимации. Министр уже вернулся к работе.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2282)

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