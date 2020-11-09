Первые портянки генерала, или какова была мечта нового министра обороны

Виктор Гайчук рассказал, почему захотел стать военным летчиком, а не пойти по стопам своего отца, о кодексе чести военнослужащего, а также о том, какие пророческие слова сказала ему бабушка.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В Молдове за один день сменилось руководство сразу в нескольких министерствах, в том числе Минобороны. На пост главы руководителя этого ведомства вернулся генерал Виктор Гайчук. За несколько дней до этого, в комментарии Sputnik Молдова он рассказал, почему решил связать свою жизнь с армией.

Первое воспоминание о службе

Гайчук прошел военную подготовку в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков.

© Photo : Facebook / Victor Gaiciuc Виктор Гайчук во время службы в летном училище

"В 1974 году я закончил среднюю школу села Петены и поехал поступать в Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени дважды героя советского союза Сергея Ивановича Грицевец. Если не ошибаюсь, в конце июля это было", - отметил собеседник.

По его словам, первое, что ему запомнилось – это момент после вступительных экзаменов, когда всех курсантов остригли.

"Для меня это было так поразительно, когда мы получили портянки, сапоги, штаны и остальное обмундирование. Все были одеты в гражданскую одежду и обувь, которые затем сложили в мешок и посылкой отправили домой. То есть зашел в баню одним человеком, а выходишь из нее совсем другим. Самое смешное, что мы все стали похожи друг на друга - как в инкубаторе. Это первое, что я запомнил", - рассказал Гайчук.

© Photo : Facebook / Victor Gaiciuc Виктор Гайчук в компании курсантов летного училища

Хотел научиться военному делу

По его словам, абсолютное большинство граждан молодого возраста призывались на военную службу в обязательном порядке. Не служили лишь те, у кого были реальные проблемы со здоровьем, пояснил собеседник.

"У меня это действительно была мечта - стать военным летчиком. Поэтому я и пошел добровольно, сдавал экзамены, учился. Внимание оказывал тем дисциплинам, которые были необходимы для экзамена. Поэтому военная служба для меня была, так думаю, что не в тягость", - сказал Гайчук.

По его словам, конечно, были караулы, когда курсанты стояли по несколько часов на посту и в слякоть, и в дождь, и в стужу, учения, когда приходилось посреди ночи их вывозили на площадки отрабатывать какие-то элементы.

"Но в целом, конечно, это же в первую очередь юность, это первые прыжки с парашютом, это первые полеты на самолете, это что-то фантастическое", - отметил он.

© Photo : Facebook / Victor Gaiciuc Виктор Гайчук во время службы в летном училище

Не пошел по стопам отца

В детстве и юности Виктору Гайчуку предрекали, что он пойдет по стопам своего отца и станет учителем или же выучиться на инженера, однако он решил пойти в летчики.

"Не знаю, наверное, это детское восприятие, может это фильмы, книги, рассказы. Наверное, и самолеты из Мэркулешт, которые над нашим селом часто пролетали. Образ серебряной птицы высоко-высоко в небе. Это книга "Повесть о настоящем человеке". Это Нестеров. Летчики — это как Боги, это люди сильные, красивые, смелые. Это, наверное, воздействовало и я захотел осуществить эту мечту", - рассказал Гайчук.

Слова бабушки, которые запомнились на всю жизнь

Собеседник рассказал о своем первом отпуске дома. "Осенью 1975 года приехал домой в отпуск. Это был первый курс, но я уже летал самостоятельно. Мне 18 лет, а я уже летчик (смеется). Папа и мама очень гордились мной, потому что сын поступил в летное училище", - сказал генерал.

Гайчук поделился воспоминаниями о разговорах со своей бабушкой.

"Я ей говорил, вот ты верующая, а я летал над облаками и даже выше, и никого не видел, Бога нет… И она так посмотрела на меня, я до сих пор помню ее взгляд, который говорил, не понимаешь ты еще многого в этой жизни. Это я запомнил", - сказал генерал.

Кодекс чести летчика

Экс-министр рассказал, что в течение четырех лет службы в летном училище всем курсантам вкладывали четкую мысль: летчик — это профессия героическая.

"Летчик не имеет право быть подлым, предателем и трусом. И вот в это я поверил. С тех пор я не то, что ничего не боюсь, но я осознаю, что покидать поле боя нельзя, что друзей предавать нельзя, что надо быть смелым идти в бой и побеждать", - сказал Гайчук.

По его словам, несомненно, армия – это школа жизни. "Это ускоренный курс для прививания дисциплинированности человека", - добавил он.

© Photo : Facebook / Victor Gaiciuc Виктор Гайчук во время службы в летном училище

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