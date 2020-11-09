19:01 09 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD17.17
  • RUB0.22
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Врач скорой помощи

Минздрав: в Молдове за сутки подтвержден 331 случай COVID-19

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2282)
125 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1a/32164851.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32389514/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhden-331-sluchaj-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 82 677.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 331 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в понедельник вечером.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 82 677.

За минувшие 24 часа проведены 1257 тестов, при этом первичных — 1110.

Коронавирус выявлен, в том числе у 14 медработников: 6 врачей, 4 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 896 пациентов (из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1138 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 63 646 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1912.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2282)

По теме

У генпрокурора Молдовы подтвердился коронавирус нового типа
COVID-центры в Приднестровье заполнены под завязку: где откроют новые
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Народ - за, народ - против: реакция жителей США на итоги выборов
Начались работы по частичному сносу здания филармонии
Видео - Начались работы по частичному сносу здания Национальной филармонии
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться