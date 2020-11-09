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Ушел из жизни последний ветеран ВОВ из Басарабяски

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32390066/ushel-iz-zhizni-posledniy-veteran-vov-iz-basarabeasca.html

Ветеранов Великой Отечественной войны из Басарабяски в живых уже не осталось. Последний из них – Иван Коваджи скончался накануне на 95 году жизни.

КОМРАТ, 9 ноя - Sputnik, Максим Топал. Война для Ивана Коваджи началась в раннем детстве. Совсем еще юный солдат являлся участником знаменитой Ясско-Кишиневской операции, и в составе Красной Армии с боями освобождал от фашистских захватчиков Молдавию, Румынию, Болгарию и страны Балканского полуострова.

Иван Коваджи
© Photo : Facebook / Bas-tv
Иван Коваджи

Иван Коваджи много рассказывал о пережитом времени.

"Прошел Комрат, Измаил, перешел Дунай, прошел Румынию с боями, Болгарию, и в горах на Балканах встретил Победу. Я стоял в обороне, когда объявили: "Победа!", - говорил в эфире регионального телеканала BAStv Иван Коваджи.

По иронии судьбы, три боевых года ему не засчитали, аргументируя это тем, что солдат на тот момент был несовершеннолетним. После войны Иван Коваджи работал водителем, воспитал и обучил троих детей.

Председатель района Басарабяска Петр Пушкарь рассказал Sputnik, что из-за пандемии COVID-19 массового собрания граждан провести будет нельзя, но "проститься с ним смогут все желающие".

"Ему было за 90 лет. Сегодня я встречусь с его семьей, обсудим организацию похорон. Будем провожать его в последний путь", - сказал Петр Пушкарь.

Иван Коваджи до недавнего времени был единственным ветераном Великой Отечественной войны, который жил в городе Басарабяска – административном центре одноименного района.

Коваджи был кавалером Ордена республики. Награду ему в мае 2020 года вручил действующий президент Молдовы Игорь Додон.

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