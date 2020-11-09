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Школьник во время дистанционного обучения дома.

Как Приднестровье готовится к онлайн-обучению в школах и вузах

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32390568/kak-pridnestrove-gotovitsya-k-onlayn-obucheniyu-v-shkolakh-i-vuzakh.html

В учебных заведениях региона снова ввели дистанционное обучение из-за того, что каждый восьмой заразившийся коронавирусом здесь - учащийся.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik. Первая партия компьютеров в количестве 504 штук уже прибыла в Приднестровье, 10 ноября начнется их распределение по городам и районам. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник на заседании Оперштаба.

"Остаток техники вскоре прибудет. Что касается высокоскоростного Интернета: прибывшее в четверг, 5 ноября, коммутационное оборудование смонтируют в течение нескольких дней", - отметил он.

Школа. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Сколько школ в Молдове находятся на "дистанционке" из-за COVID-19
На заседании Оперативного штаба стало известно, что учеников 5-11 классов школ, а также студентов средних профессиональных и высших учебных заведений переводят на дистанционную форму обучения.

"Пока механизм действует до 1 декабря. Школьники начального звена по окончании каникул приступят к учебе в стандартном режиме – на площадке образовательных учреждений", - пояснили в правительственной пресс-службе.

Так как школьники 1-4 классов приступят к учебе в привычном формате, для них будет возобновлено горячее питание, с соблюдением санитарных норм и правил безопасности.

Глава исполнительной власти региона Александр Мартынов предложил не переводить на дистанционное обучение малокомплектные школы (по большей части в селах), поскольку в них одновременно пребывает относительно небольшое число учителей и учеников. Однако пока норма будет затрагивать все образовательные заведения, а каждый отдельный случай будут рассматривать в индивидуальном порядке.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2283)

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Теги:
дистанционное образование, онлайн, Приднестровье


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