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Медработник в защитном костюме

Благодарность в серебре: врачам посвятят памятную монету

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201109/32392344/blagodarnost-v-serebre-vracham-posvyatyat-pamyatnuyu-monetu.html

С начала пандемии коронавируса на медработников легла непосильная нагрузка. Нацбанк Молдовы решил по-своему поблагодарить врачей.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Концепцию дизайна памятной монеты представил в понедельник Национальный банк Молдовы (НБМ). Монета будет называться "Мой врач - мой герой". 

Врачи скорой помощи, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Мой врач - мой герой: в Молдове готовят к выпуску новую монету

Решение было принято после того, как специальная комиссия в составе экспертов НБМ, Национальной геральдической комиссии, Союза художников, Национального музея истории Молдовы оценила предложения, присланные на конкурс жителями страны. 

В расчет взяли и мнения самих медиков, в том числе представителей Национального агентства общественного здоровья, Института скорой помощи, Республиканской клинической больницы, Клинической больницы Святой Троицы, а также представителей отраслевого ведомства и Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану.

Как уточнили в Нацбанке, победила работа скульптора Вячеслава Жиглицкого, он является членом Союза художников Республики Молдова. Это  изображение двух врачей в защитных масках, на заднем плане -  очертания Республики Молдова. Монету отчеканят из серебра.

Дизайн памятной монеты НБМ Мой врач - мой герой
© Photo : Banca Națională a Moldovei
Дизайн памятной монеты "Мой врач - мой герой"

Идею посвятить монету работникам здравоохранения Исполнительный комитет НБМ озвучил летом нынешнего года, пригласив к участию в конкурсном отборе эксизов всех желающих. Основными критериями были оригинальность, креативность. Дизайн, который можно было бы воплотить на поверхности монеты. Каждый участник смог представить только одну концепцию, при строгом соблюдении авторских и смежных прав.
 

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