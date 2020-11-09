Благодарность в серебре: врачам посвятят памятную монету

С начала пандемии коронавируса на медработников легла непосильная нагрузка. Нацбанк Молдовы решил по-своему поблагодарить врачей.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Концепцию дизайна памятной монеты представил в понедельник Национальный банк Молдовы (НБМ). Монета будет называться "Мой врач - мой герой".

Решение было принято после того, как специальная комиссия в составе экспертов НБМ, Национальной геральдической комиссии, Союза художников, Национального музея истории Молдовы оценила предложения, присланные на конкурс жителями страны.

В расчет взяли и мнения самих медиков, в том числе представителей Национального агентства общественного здоровья, Института скорой помощи, Республиканской клинической больницы, Клинической больницы Святой Троицы, а также представителей отраслевого ведомства и Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану.

Как уточнили в Нацбанке, победила работа скульптора Вячеслава Жиглицкого, он является членом Союза художников Республики Молдова. Это изображение двух врачей в защитных масках, на заднем плане - очертания Республики Молдова. Монету отчеканят из серебра.

© Photo : Banca Națională a Moldovei Дизайн памятной монеты "Мой врач - мой герой"

Идею посвятить монету работникам здравоохранения Исполнительный комитет НБМ озвучил летом нынешнего года, пригласив к участию в конкурсном отборе эксизов всех желающих. Основными критериями были оригинальность, креативность. Дизайн, который можно было бы воплотить на поверхности монеты. Каждый участник смог представить только одну концепцию, при строгом соблюдении авторских и смежных прав.



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