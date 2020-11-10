Ровно 80 лет назад территорию современной Молдовы накрыло сильнейшее землетрясение

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Карпатское землетрясение 10 ноября 1940 года — первое и одно из самых разрушительных землетрясений в истории современной Румынии и всего региона. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 133 километра под землей в румынском уезде Вранча, его мощность по шкале Рихтера 7,4.

По словам руководителя Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Иона Илиеша, землетрясение 1940 года было чрезвычайно интенсивным.

"Это землетрясение было одним из самых разрушительных в истории современной Молдовы. Оно отличалось необычайно широким территориальным охватом. Ощущалось и в Москве. Произошло в 3 часа 39 минут ночи. Продолжалось больше двух минут и имело два выраженных толчка", - сказал Илиеш.

Максимальные разрушения произошли в Румынии, в Бухаресте рухнул Блок Карлтона – 14-ти этажный жилой комплекс, возведенный в 1936 году, похоронивший под собой 226 человек. Ниже на фото – спасательные работы у руин этого здания.

© Public Domain Спасательные работы у руин блока Карлтона в Бухаресте

"В Румынии погибло около тысячи человек, четыре тысячи получили ранения. Только в Бухаресте погибло 300 человек. Во всей Румынии пострадало 65000 зданий. У нас было 78 погибших и около тысячи раненых. Было полностью разрушено 172 здания, 2800 пострадало. Большой ущерб был нанесен сельским домам, хорошо перенесли толчки дома деревянной застройки", - рассказал Илиеш.

Сохранилась короткая кинохроника разрушений в Кишиневе.

Фотографии Кишинева после толчков оставляют не менее удручающее впечатление.

Последствия землетрясения 1940 года в Кишиневе. © Photo : http://oldchisinau.com/

Последствия землетрясения 1940 года в Кишиневе. © Photo : http://oldchisinau.com/ 1 / 2 © Photo : http://oldchisinau.com/ Последствия землетрясения 1940 года в Кишиневе.

При землетрясении 1940 года наблюдалось редкое и таинственное сопутствующее явление – свечение неба и гор. Эксперт объяснил его причину.

"При землетрясении наблюдалось свечение почвы и неба, я сам наблюдал такое явление перед землетрясением 1986 года. Это происходит из-за деформации поверхностных пород перед землетрясением, при этом выделяются инертные газы, происходит их разряжение в атмосферу. Иногда по этому явлению можно предсказать землетрясение", - отметил Илиеш.

А вот, что написал по поводу Великого Карпатского землетрясения участник форума "Мой город Кишинев" wowek.

"Моя тетя утверждает, что 10 ноября же днем был еще один афтершок. Она в тот момент находилась в школе (в первой женской гимназии), и прямо во время уроков начались толчки, все в панике побежали из здания. И ей очень запомнилось, что она фартуком зацепилась за перила на лестнице и ее чуть там не раздавили. Хорошо хоть кто-то из учителей, сохранивших хладнокровие, отцепил ее и вынес во двор. Сам толчок, как я понял, был уже не такой сильный, может баллов 5.

А вот ночной, основной удар она тоже вспоминает с ужасом. Они тогда жили где-то на Павловской, недалеко от Ильинского рынка. Рассказывает, что все заходило ходуном, заскрипело. Она сама вообще ничего не поняла, папа подхватил ее (они все в одной большой комнате жили) и понес на улицу. Действительно, ей запомнился шум падающих стен, звонящие колокола (тем более у них рядом был Старый собор и Ильинская церковь) гул, но их дом сильно не пострадал. Однако как-то так получилось, что на улице мой дедушка с моей тетей на руках оказались одни. И до конца толчков дедушка так и не решился бежать обратно в дом искать остальных. Ну а когда уже вроде все стихло из парадной двери показалась вроде как жена его брата, вся в слезах, говорит, что там все погибли, что когда она в темноте выбиралась из завалов то видела там лужи крови и кишки ... Дедушка попытался сохранять спокойствие и пойти все же проверить. Какое-же счастье было найти всех живыми, а "кровь и кишки" оказалось ... что его брат накануне просто колбасу решил крутить, ну и развесил их сушить на кухне, в коридоре. Разумеется, землетрясением всю эту гастрономию посбрасывало с веревок, а также опрокинулись разные емкости с вином, водой и все это разлилось. Вот через них как раз и пробиралась шурячка в темноте, ничего не соображая после такого удара стихии. Вот такой курьез".

Великое карпатское землетрясение 1940 года сыграло в судьбе Кишинева особую роль – оно стало первым этапом разрушения молдавской столицы, исчезновения красивых и значительных зданий. Военные события 1941 и 1944 годов окончательно стерли старый город. Но не стерли память, свидетельства людей и фотографии. Только поэтому мы помним и осознаем сейчас – мы могли бы жить в другом городе, который больше походил на Одессу, Бухарест или Санкт-Петербург, чем на Кишинев нынешний. И тем важнее сохранить то немногое, что осталось сейчас от старого города.

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