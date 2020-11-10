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Свалка отходов

В Кишиневе хотят строже наказывать за несанкционированные свалки

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201110/32395518/v-chisinau-hotyat-strozhe-nakazyvat-za-nesankcionirovannye-svalki.html

Генпримар столицы высказался за ужесточение наказаний для предприятий и горожан, которые выбрасывают мусор в неположенных местах.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. За последнюю неделю в столице было зарегистрировано 47 случаев организации несанкционированных свалок, в том числе тремя предприятиями. Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник обратился в полицию с просьбой провести рейды в зеленых зонах и местах, где появляются свалки.

"Считаю, что необходимо санкционировать людей, которые наугад выбрасывают мусор в общественных местах, и экономических агентов, которые не убирают территории, которыми управляют", — написал Чебан в соцсетях.

В октябре муниципальный совет столицы проголосовал за проект, который подразумевает обновление временного мусорного полигона на Чеканах и в Цынцаренах, обновление парка спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия.

Кроме того, в столице будет установлена линия по ручной сортировке мусора.

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Теги:
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