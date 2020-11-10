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Саперы

Боеприпасы времен Великой Отечественной обезврежены в Каушанах

© Photo : Ministerul Apărării
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201110/32396593/boepripasy-vremen-velikoj-otechestvenno-obezvrezheny-v-kaushanah.html

Более сотни мин, несущих опасность, пролежали в земле десятки лет, прежде чем их обнаружили саперы.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Инженеры саперного батальона "Codru" Национальной армии обезвредили арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной близ села Плоп-Штюбей Каушанского района.

По словам командира батальона полковника Георгия Раку, взрывоопасные предметы были обнаружены на поле после сельскохозяйственных работ. Прибывшие на вызов военные выкопали из земли 110 зарядов для миномета калибра 82 мм, противотанковые мины, а также ручные гранаты немецкого производства.

Весь найденный арсенал представлял собой повышенную степень опасности, поскольку мины и гранаты пролежали в земле более 75 лет. Было принято решение подорвать их на месте.

Минобороны отмечает, что при обнаружении боеприпасов необходимо уведомить местные власти и полицию. Категорически запрещается брать взрывоопасные предметы в руки, перемещать или разбирать снаряды, мины и гранаты.

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Теги:
эхо войны


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