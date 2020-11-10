ЦИК: у избирателей с симптомами COVID-19 не будут требовать итогов теста

Для того, чтобы получить возможность проголосовать с помощью мобильной урны, дорогостоящие тесты проходить нет необходимости.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия сообщила, что избиратели, у которых проявляются симптомы COVID-19, могут голосовать с помощью переносной урны без необходимости предъявлять медицинскую справку о проведении теста на коронавирус.

Согласно законодательству о выборах, избиратель, который по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может прийти в помещение для голосования, может потребовать от избирательного участка предоставить ему переносную урну. Запросы подаются в письменной форме до 18.00 дня накануне голосования. В день голосования заявления могут быть поданы в письменной форме до 15.00.

Граждане, которые не могут сами подать заявку на голосование в месте проведения голосования, имеют право сделать это через члена своей семьи или обратиться за помощью к социальному работнику из мэрии. Запросы на голосование на месте от лиц с нарушениями зрения также можно сделать устно.

В день выборов председатель избирательного бюро должен назначить не менее двух членов избирательного участка, которые выезжают по адресам.

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