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Выездная урна

ЦИК: у избирателей с симптомами COVID-19 не будут требовать итогов теста

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (342)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201110/32397035/cik-u-izbiratelej-s-simptomami-covid-19-ne-budut-trebovat-itogov-testa.html

Для того, чтобы получить возможность проголосовать с помощью мобильной урны, дорогостоящие тесты проходить нет необходимости.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия сообщила, что избиратели, у которых проявляются симптомы COVID-19, могут голосовать с помощью переносной урны без необходимости предъявлять медицинскую справку о проведении теста на коронавирус.

Голосование на выборах президента Молдовы
© Sputnik / Евгений Одиноков
Заявление ЦИК: что ждет избирателей во втором туре выборов президента Молдовы

Согласно законодательству о выборах, избиратель, который по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может прийти в помещение для голосования, может потребовать от избирательного участка предоставить ему переносную урну. Запросы подаются в письменной форме до 18.00 дня накануне голосования. В день голосования заявления могут быть поданы в письменной форме до 15.00.

Граждане, которые не могут сами подать заявку на голосование в месте проведения голосования, имеют право сделать это через члена своей семьи или обратиться за помощью к социальному работнику из мэрии. Запросы на голосование на месте от лиц с нарушениями зрения также можно сделать устно.

В день выборов председатель избирательного бюро должен назначить не менее двух членов избирательного участка, которые выезжают по адресам.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (342)

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Теги:
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