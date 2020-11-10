Республика Молдова в Книге рекордов Гиннесса

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Пандемия коронавируса за считанные месяцы загнала мировую туристическую индустрию в глубокий кризис. И сегодня, кажется, никто в отрасли не представляет, когда и как этот кризис возможно будет преодолеть. Ныне общая тенденция для большинства стран мира – ставка на внутренний туризм. И Молдова в данном случае не исключение.

В это сложное время Ассоциация патронатов индустрии туризма придумала любопытный маркетинговый ход. Вчера отечественным операторам был представлен однодневный тур по Молдове "Маршрут Рекордов Гиннесса". Как явствует из названия, тур делает акцент на объектах, к которым применим эпитет "самый" - самый глубокий в мире подземный цех по производству шампанского традиционным способом, самая большая в мире коллекция вин в подземелье, самая большая в мире коллекция подков, самая большая карта Молдовы, составленная из монет. Презентация тура была приурочена к Международному дню Книги рекордов Гиннесса, который отмечается в мире уже 15 лет подряд. На церемонию официального открытия маршрута в Яловены прибыл президент Молдовы Игорь Додон.

© Sputnik / Dmitri Terehov Винный фонтан в Малых Милештах

"Республика Молдова обладает огромным туристическим потенциалом, который̆ необходимо развивать и максимально использовать. Твердо убежден в том, что запуск маршрута, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, будет стимулировать туристические агентства и туроператоров к более активному продвижению национальных культурных и туристических ценностей̆, а также к использованию потенциала местного туризма на региональном и международном уровне", - заявил президент.

Разумеется, посвященный всевозможным рекордам туристический маршрут не может не включать в себя две знаменитые молдавские достопримечательности – винные подвалы в Малых Милештах и Крикова. Эта туристическая тропа проторена давно и предлагает максимальную концентрацию уникальности. Тянущиеся на десятки километров подземные винные "улицы", персональные коллекции вина звезд политики и шоу-бизнеса, дегустационные залы. Но самое любопытное, как это часто бывает, открывается в деталях. Так, в Малых Милештах вам обязательно покажут "потайную дверь", за которой в 80-х годах прошлого века в разгар бездумной кампании борьбы с алкоголизмом персонал подвалов спрятал от властей лучшие образцы молдавских вин (такое вот винное диссидентство). Сейсмологическую станцию, расположенную на глубине 80 метров и чувствительную настолько, что позволяет регистрировать подземные толчки в Латинской Америке. В Крикова, помимо прочих диковинок, турист сможет посетить действующую церковь на шестидесятиметровой глубине…

И все же главная, по мнению многих туристов, жемчужина нового маршрута расположена в Яловенах. Там частное лицо, офицер Таможенной службы Петру Костин фактически на голом энтузиазме собрал поразительную экспозицию. Его коллекция не поддается классификации, предельно эклектична, но оттого не менее интересна. Винтажная радиотехника, старинное холодное оружие, коллекция замков и ключей, военная форма разных лет, иконостасы, рабочие станки начала прошлого века. Среди отдельных экспонатов встречаются совершенно неожиданные вещи – например, звездообразный авиационный двигатель, противоперегрузочный костюм и гермошлем советского летчика-истребителя 70-х годов, костюм аквалангиста из 30-х. И конечно же, коллекция подков и карта Молдовы, созданная исключительно с помощь монет более полусотни стран мира – и то, и другое занесено в Книгу рекордов Гиннесса, о чем свидетельствует висящий на стене галереи Костина сертификат.

© Sputnik / Dmitri Terehov Экспонаты из частной коллекции

Кстати, по словам президента Додона, в Молдове сегодня значатся как минимум 34 достопримечательности, достойных международной Книги рекордов. Дело лишь за правильным оформлением.

"Этот маршрут запущен для того, чтобы привлечь туриста, которого мы называем «качественным», - говори председатель Ассоциации патронатов индустрии туризма Сергей Маная. – Это хорошо образованные, высококультурные люди, которые жаждут видеть мир, видеть новое. Думаю, таких туристов немало и в самой Молдове. Сегодня на презентацию тура "Маршрут Рекордов Гиннесса" мы пригласили представителей молдавских туристических агентств. Считаю, именно от них будет зависеть эффективное продвижение и нового маршрута, и отечественной индустрии туризма в целом".

Вообще, о большом туристическом потенциале Молдовы мы регулярно слышим с момента обретения республикой независимости. Почему этот потенциал не удалось реализовать в полной мере за минувшие 30 лет – разговор отдельный. Профессионалы молдавской туристической отрасли в частных беседах одной из главных тормозящих развитие причин называют неразвитость инфраструктуры в стране. Недостаток хороших дорог, отелей и хостелов в районах республики. Кроме того, молдавская индустрия туризма сегодня остро нуждается в квалифицированных гидах.

А ещё – в грамотном маркетинге. Среднестатистический житель Молдовы уже неплохо освоил направления в Румынию, Болгарию, Турцию или, скажем, Египет. Но, уверен, мало кто из молдаван знает, например, о таком экзотическом внутреннем туре, как "Ночь на сеновале". То есть в самом прямом смысле – стог сена и звездное небо над головой… Говорят, эта услуга (между прочем, не дешевая) очень нравится иностранцам. Молдова может "брать" туриста уникальностью, своеобразием, особой атмосферой. В этом смысле, республика действительно располагает не малым потенциалом.

Добавим, что одновременно с запуском "тура Гиннесса", 9 ноября был запущен и другой маршрут – троллейбусный, из Кишинева в Яловены. Так что маломилештские винные подвалы стали ещё доступнее.

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