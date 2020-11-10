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Лекарства

Больные бронхитом получат возмещение стоимости лекарств

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201110/32399690/bolnye-bronhitom-poluchat-vozmeshenie-stoimosti-lekarstv.html

В нормативные акты внесут поправки, которые облегчат финансовое бремя расходов на лечение для пациентов с таким диагнозом.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Пациенты с острым бронхитом получат полное возмещение стоимости лекарств для детей до 18 лет и возмещение 70 процентов цены препаратов для взрослых. Об этом заявило Министерство здравоохранения и социальной защиты.

Фармацевт в аптеке
© Sputnik / Евгений Одиноков
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 Льготы для больных бронхитом при покупке лекарств были включены в число приоритетов министерства в связи с увеличением числа пациентов с острыми респираторными инфекциями, получающих лечение на дому, и развития эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Республике Молдова.

Аналогичным образом, людям, страдающим остеоартритом, будут назначаться компенсации при приобретении двух препаратов для лечения суставных заболеваний - ацеклофенака и диклофенака, по назначению врача.

Пациенты с диабетом будут обеспечены инсулином в виде картриджей, которые облегчают ввод лекарства и обладают рядом преимуществ, среди которых - более высокая точность дозирования, низкий риск гипогликемии, возможность введения инсулина. Для слабовидящих - удобство и гибкость в применении, возможность введения в любое время и в любой ситуации, меньшая потеря инсулина, отсутствие болевого синдрома благодаря очень тонким иглам.

В нормативные акты были внесены соответствующие изменения, сообщил Минздрав.

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Теги:
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