Больные бронхитом получат возмещение стоимости лекарств

В нормативные акты внесут поправки, которые облегчат финансовое бремя расходов на лечение для пациентов с таким диагнозом.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Пациенты с острым бронхитом получат полное возмещение стоимости лекарств для детей до 18 лет и возмещение 70 процентов цены препаратов для взрослых. Об этом заявило Министерство здравоохранения и социальной защиты.

Льготы для больных бронхитом при покупке лекарств были включены в число приоритетов министерства в связи с увеличением числа пациентов с острыми респираторными инфекциями, получающих лечение на дому, и развития эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Республике Молдова.

Аналогичным образом, людям, страдающим остеоартритом, будут назначаться компенсации при приобретении двух препаратов для лечения суставных заболеваний - ацеклофенака и диклофенака, по назначению врача.

Пациенты с диабетом будут обеспечены инсулином в виде картриджей, которые облегчают ввод лекарства и обладают рядом преимуществ, среди которых - более высокая точность дозирования, низкий риск гипогликемии, возможность введения инсулина. Для слабовидящих - удобство и гибкость в применении, возможность введения в любое время и в любой ситуации, меньшая потеря инсулина, отсутствие болевого синдрома благодаря очень тонким иглам.

В нормативные акты были внесены соответствующие изменения, сообщил Минздрав.

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