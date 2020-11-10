Больные бронхитом получат возмещение стоимости лекарств

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Пациенты с острым бронхитом получат полное возмещение стоимости лекарств для детей до 18 лет и возмещение 70 процентов цены препаратов для взрослых. Об этом заявило Министерство здравоохранения и социальной защиты.
Аналогичным образом, людям, страдающим остеоартритом, будут назначаться компенсации при приобретении двух препаратов для лечения суставных заболеваний - ацеклофенака и диклофенака, по назначению врача.
Пациенты с диабетом будут обеспечены инсулином в виде картриджей, которые облегчают ввод лекарства и обладают рядом преимуществ, среди которых - более высокая точность дозирования, низкий риск гипогликемии, возможность введения инсулина. Для слабовидящих - удобство и гибкость в применении, возможность введения в любое время и в любой ситуации, меньшая потеря инсулина, отсутствие болевого синдрома благодаря очень тонким иглам.
В нормативные акты были внесены соответствующие изменения, сообщил Минздрав.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>