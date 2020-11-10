Второй тур выборов президента Молдовы и экзитпол: какое решение приняли в ЦИК

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия не разрешила провести экзитпол во втором туре выборов президента Молдовы.
"Общественная организация Spero и компания Intellect Group подали 6 ноября предварительное уведомление о намерении провести в день выборов 15 ноября электоральный опрос на выходе из избирательных участков во втором туре голосования", - заявил член Центризбиркома Владимир Шарбан.
Глава ЦИК Дорин Чимил обратил внимание, что результаты опроса не являются документом с юридическими эффектами.
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Позже пресс-служба ЦИК опубликовала сообщение, в котором указано, что голосов "за" проведение экзитпола не хватило для выдачи авторизации на осуществление опроса.
Выборы в Молдове
В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.
Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.
Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.
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Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.
В первом туре выборов ЦИК также не разрешил проводить эксзитпол.
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