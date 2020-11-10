Второй тур выборов президента Молдовы и экзитпол: какое решение приняли в ЦИК

Согласно Кодексу о выборах, в день голосования до закрытия избирательных участков запрещается оглашение в СМИ материалов, включая интервью с избирателями, о количестве набранных конкурентами голосов и об их шансах, в том числе результатов экзитполов.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия не разрешила провести экзитпол во втором туре выборов президента Молдовы.

"Общественная организация Spero и компания Intellect Group подали 6 ноября предварительное уведомление о намерении провести в день выборов 15 ноября электоральный опрос на выходе из избирательных участков во втором туре голосования", - заявил член Центризбиркома Владимир Шарбан.

По его словам, экзитпол планировалось провести на территории 100 избирательных участков, открытых на территории Молдовы.

Глава ЦИК Дорин Чимил обратил внимание, что результаты опроса не являются документом с юридическими эффектами.

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Позже пресс-служба ЦИК опубликовала сообщение, в котором указано, что голосов "за" проведение экзитпола не хватило для выдачи авторизации на осуществление опроса.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

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Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

В первом туре выборов ЦИК также не разрешил проводить эксзитпол.

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