Коронавирусная статистика: за сутки подтверждено 915 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 915 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник.

Отмечено 13 эпизодов "импорта" инфекции: Италия - 5, Румыния - 4, Россия - 2, Польша и Украина - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 83 592.

За минувшие 24 часа проведено 2807 тестов, при этом повторно — 369.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 53 медработников: 18 врачей, 29 медсестер и шестерых сотрудников вспомогательного персонала.

Из больниц выписаны 1180 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 64 826 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1930.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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