"Аномальная погода дает о себе знать": местные власти об угрозе прорыва дамбы в Комрате

В случае, если гидротехническое сооружение не выдержит, в зоне затопления могут оказаться сотни домов и тысячи человек.

КОМРАТ, 10 ноя - Sputnik, Максим Топал. Дамба водохранилища Комрата была построена в 1957 году, одновременно с появлением озера, и другими гидротехническими сооружениями. Сегодня они представляют из себя жалкое зрелище.

Поврежденные длительным воздействием воды бетонные конструкции, отсутствующие на своих местах и лежащие неподалеку ржавые пропускные ворота – все это давно уже находится в нерабочем состоянии.

Дело в том, что в начале 2000-х годов ворота не выдержали напора воды, и она хлынула в город. Восстанавливать сооружения тогда не стали, а попросту увеличили дамбу, перекрыв, таким образом, доступ воды из озера к гидросооружениям.

Не работающие пропускные ворота. © Sputnik / Maxim Topal

Остов гидросооружений. © Sputnik / Maxim Topal 1 / 2 © Sputnik / Maxim Topal Не работающие пропускные ворота.

Укреплением дамбы местные власти активно занимались в последние несколько лет. В ход пошел и строительный мусор, оставшийся после сноса городского стадиона имени Мумжиева – на его месте сейчас строится современный стадион.

Проведенные мероприятия дали вполне ощутимый результат 29 сентября этого года. Тогда после кратковременного, но сильного ливня водохранилище с пугающей быстротой наполнялось водой. Уровень воды рос со скоростью в 10 см в час. Менее чем за сутки уровень воды в водохранилище поднялся с 70 сантиметров почти до трех метров и достиг критических значений. Часть защитного сооружения уже начало размывать.

© Sputnik / Maxim Topal Высокая вода.

В последнее время погода становится аномальной и даже старожилы не могли припомнить столь сильных для засушливого Буджака ливней, рассказывает Sputnik примар Комрата Сергей Анастасов. По его словам, в случае если бы дамбу прорвало, последствия могли бы быть непредсказуемыми.

© Sputnik / Maxim Topal Сергей Анастасов.

"Ливень длился всего около 40 минут. Но если бы дождь был более продолжительным, и озеро прорвало, у нас затопило бы всю низину города вплоть до кругового движения. В зоне затопления оказалось бы больше 500 домов и предприятий. Ущерб "потянул" бы на сотни миллионов леев", - говорит Сергей Анастасов.

Руководство города видит в качестве решения проблемы необходимость восстановления пропускных шлюзов, которые не работают с 2001 года. Водохранилище Комрата находится в собственности Агентства Apele Moldovei, но в аренде до 2029 года у одного из гагаузских акционерных обществ.

Одним из арендаторов водохранилища Комрата является председатель муниципального совета Комрата Георгий Златов. Он рассказал Sputnik, что АО "следит за состоянием дамбы", но строительством гидросооружений заниматься должны в Apele Moldovei.

© Sputnik / Maxim Topal Георгий Златов.

"У них был проект по строительству пропускных шлюзов, гидросооружений, но проект так и не воплотился в жизнь, застряв на утверждении в Экологическом фонде Молдовы. Пока мы следим за дамбой, укрепляем ее, но что будет после 2029 года – не знаю", - подчеркнул Георгий Златов.

В 2017 году на водохранилище была установлена дополнительная сливная труба. Она необходима для контролируемого сброса воды. Но с ее помощью за сутки уровень воды в озере можно снизить лишь на десять сантиметров, чего в критических ситуациях "крайне недостаточно".

© Sputnik / Maxim Topal Сливная труба.

По словам Георгия Златова, "если бы 8 миллионов кубометров воды разом хлынуло бы в город, в зоне затопления остались бы и соседние села вдоль поймы реки Ялпуг - Кирсово, Бешалма, Конгаз".

В горадминистрации "не будут ждать, когда Apele Moldovei все-таки решится реализовать проект по установке шлюзов". На одном из последних заседаний муниципального совета Комрата было решено выделить до 100 тысяч леев на установку еще одной спускной трубы.

Однако фактически у примэрии средств на оплату этих работ нет. В резервном фонде примэрии, который утверждался в размере 1 млн. леев, сегодня нет ни копейки. Деньги были потрачены на ликвидацию последствий подтопления Комрата 29 сентября, а увеличить резервный фонд не представляется возможным из-за сократившихся по причине пандемии коронавируса поступлений в бюджет от городских предприятий, многие из которых несколько месяцев простаивали и до сих пор целиком не восстановили работу.

"Риска прорыва дамбы пока нет, но расслабляться не нужно. Аномальные дожди, снега, изменения климата дают о себе знать и мы должны быть готовы к таким последствиям", - подчеркнул примар Сергей Анастасов.

На сегодняшний день площадь зеркала комратского водохранилища составляет 170 гектаров. А уровень воды составляет 1,9 метра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova