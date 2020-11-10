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Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур.

Второй тур выборов: спецпрограмма для двух избирательных участков за рубежом

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (346)
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Sputnik Молдова
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В обоих случаях изменения связаны с ограничительными мерами, введенными, хоть и по разным причинам, местными властями.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. В день второго тура выборов президента Молдовы 15 ноября избирательные участки в Баку (Азербайджан) и Страсбурге (Франция) будут работать по специальной программе.

Подсчет голосов на выборах президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента Молдовы – особенности голосования во втором туре

Так, секция для голосования №1/307 в Баку будет открыта с 07.00 до 18.00. В ЦИК напомнили, что ранее власти Азербайджана объявили военное положение в связи с азербайджано-армянским конфликтом, которое предусматривает ограничения движения во многих населенных пунктах страны, в том числе в Баку.

На избирательном участке №1/342 в Страсбурге граждане Молдовы смогут проголосовать с 07.00 до 20.00. В этом случае, уточнили в ЦИК, французские власти продлили ограничительные меры, касающиеся передвижения. Они действительны в том числе и 15 ноября. Решение связано с пандемией COVID-19.

"Специальный график работы двух избирательных участков связан с необходимостью обеспечить максимально безопасное голосование для избирателей, а также для членов электорального органа, которые должны подвести итоги выборов, выезжающих домой в установленные часы", - уточнили в ЦИК.

Всего в первом туре президентских выборов открылись 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. Столько же секций для голосования планируется открыть и во втором туре.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (346)

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