ЦИК "передумал": экзитполу во втором туре выборов президента Молдовы все-таки быть

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Путаница в молдавском Центризбиркоме: экзитполу во втором туре выборов президента Молдовы все-таки быть.
Сначала члены комиссии проголосовали "за" проведение опроса на выходе из избирательных участков, а затем дали опровержение, что для разрешения на осуществление такого рода исследования не хватило голосов. В итоге все же ведомство выступило с новым уточнением.
"Центральная избирательная комиссия разрешила провести 15 ноября в рамках второго тура президентских выборов опрос общественного мнения на выходе из участков для голосования (типа экзитпол)", - уточнили в ЦИК.
Согласно Кодексу о выборах, в день голосования до закрытия избирательных участков запрещается оглашение в СМИ материалов, включая интервью с избирателями, о количестве набранных конкурентами голосов и об их шансах, в том числе результатов экзитполов.
Выборы в Молдове
В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.
Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.
Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.
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Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.
В первом туре выборов ЦИК также не разрешил проводить эксзитпол.
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