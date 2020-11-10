ЦИК "передумал": экзитполу во втором туре выборов президента Молдовы все-таки быть

В Центральной избирательной комиссии поставили точку относительно проведения опроса после голосования во время второго тура президентских выборов в республике.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Путаница в молдавском Центризбиркоме: экзитполу во втором туре выборов президента Молдовы все-таки быть.

Сначала члены комиссии проголосовали "за" проведение опроса на выходе из избирательных участков, а затем дали опровержение, что для разрешения на осуществление такого рода исследования не хватило голосов. В итоге все же ведомство выступило с новым уточнением.

"Центральная избирательная комиссия разрешила провести 15 ноября в рамках второго тура президентских выборов опрос общественного мнения на выходе из участков для голосования (типа экзитпол)", - уточнили в ЦИК.

Проведением опроса займутся общественная организация Spero и компания Intellect Group на 100 избирательных секциях в пределах Республики Молдова. Для этой цели Центрибирком аккредитовал 150 человек.

Согласно Кодексу о выборах, в день голосования до закрытия избирательных участков запрещается оглашение в СМИ материалов, включая интервью с избирателями, о количестве набранных конкурентами голосов и об их шансах, в том числе результатов экзитполов.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Санду или Додон: кого во втором туре выборов поддержит электорат Усатого>>>

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

В первом туре выборов ЦИК также не разрешил проводить эксзитпол.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova