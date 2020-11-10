Чехия передала Молдове гуманитарную помощь: кому предназначена партия

Поддержку Молдове в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции оказали многие страны мира, Прага направила уже второй груз с начала ноября.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Чехия передала Молдове партию гуманитарной помощи в рамках проекта "Ответ COVID-19 – Помогаем людям с ограниченными возможностями справиться с пандемией".

Груз включает защитное снаряжение (маски, перчатки, защитные костюмы, дезифектанты для рук и поверхностей, одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны), предназначенное для медработников и постояльцев центров временного размещения людей с ограниченными возможностями из Бэдичень (Сорокского район), Брынзень (Единецкого района), Бельц, Кочиер (Дубоссарского района). Общая сумма помощи составляет 588 161 лей.

"Выражаем признательность за помощь, которую оказал чешский народ Молдове в контексте борьбы с пандемией. Сегодняшний жест направлен на поддержку властей в усилении мер по предотвращению и контролю COVID-19 в интернатах", - заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Посол Чехии в Молдове Зденек Крейчи (Zdeněk Krejčí) отметил, что власти его страны предоставили средства для поддержки республики в борьбе с пандемией.

"Нынешняя помощь – это часть проекта "Ответ COVID-19 – Помогаем людям с ограниченными возможностями справиться с пандемией", который направлен на снижение распространения коронавирусе нового типа и смягчение последствий пандемии для медицинских работников и людей с ограниченными возможностями в Молдове", - уточнил дипломат.

По его словам, этот проект предполагает и подготовку медицинского персонала и постояльцев интернатов относительно мер по предотвращению распространения COVID-19.

"Другая цель проекта – снижение социально-экономическое воздействие пандемии на людей с ограниченными возможностями и их семьи путем поддержки деятельности, приносящей доход", - добавил посол.

В Минздраве напомнили, что 3 ноября Чехия предоставила в качестве помощи 21 мультифункциональную кровать для отделений интенсивной терапии районных больниц в Каушанах и Калараше.

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Австрии, Германии, Катара, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Турции, Швейцарии, Южной Кореи и других стран.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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