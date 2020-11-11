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Сотрудник Пограничной полиции Молдовы

Погранполиция за сутки оштрафовала более 70 человек за нарушение карантина

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Ежедневно границу Молдовы пересекают около десяти тысяч человек. Большая часть из них использует пункты пропуска на молдавско-румынской границе.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Пограничная полиция оштрафовала 76 человек за несоблюдение мер противоэпидемиологической защиты. Кроме того,  пресечена попытка пересечения границы по поддельным документам. О таких нарушениях отрапортовала пресс-служба пограничной полиции утром 11 ноября.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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По данным ведомства, за последние сутки границу Молдовы пересекли более 10 тысяч человек. Около  4,8 тысяч въехали в Молдову, в том числе 3,3 тысячи со стороны Румынии и 1,4 тысячи прибыли через молдавско-украинскую границу.

При этом в течение суток пограничная полиция зафиксировала три нарушения режима приграничной зоны, пресекла попытку пересечения границы по поддельным документам, а также оштрафовала 76 человек за несоблюдение мер профилактики, предупреждения и/или борьбы с эпидемическими заболеваниями.

При пересечении государственной границы ни у одного человека не проявились симптомы заражения COVID-19.

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