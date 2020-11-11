В Кишиневе все труднее дышать: что говорят экологи

Эксперты утверждают, что одним из основных источников загрязнения окружающей среды являются выхлопные газы автомобилей. Это влияет на качество воздуха, которым дышат жители Кишинева. При том, что машина есть почти в каждой городской семье.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. На автомобильный транспорт в Республике Молдова приходится ровно 88% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Они негативно влияют на здоровье населения, вызывая аллергию, бронхит и головные боли. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова рассказал эколог Анатолие Прохницки.

Транспорт производит большое количество углеводородов, оксидов углерода, оксидов азота и серы. Чем хуже техническое состояние автомобилей и чем ниже качество используемого топлива, тем вреднее выбросы.

"У нас много старых автомобилей, которые в наличии потому, что они дешевы. Станции техобслуживания тоже далеки от совершенства, да и привычка горожан всегда пользоваться автомобилем плохо влияет на окружающую среду", - сказал эксперт. © Fotolia / Djoronimo Воздух, которым дышат кишиневцы: экологи бьют тревогу

Анатолие Прохницки также отмечает: для того, чтобы горожане могли дышать чистым воздухом, Кишиневу необходимо как можно больше зеленых зон.

"Посадка деревьев и лесополос вокруг города была бы решением для уменьшения количества пыли и снижения загрязнения воздуха. Город также необходимо убирать ежедневно", - говорит специалист.

По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на каждом из нас, а для снижения рисков и негативного воздействия важно предпринимать небольшие, но безопасные шаги. Например - отказаться от вырубки деревьев, посадить их как можно больше, сохранять чистоту и использовать экологически чистый транспорт.

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Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, 92 процента населения мира дышат загрязненным воздухом. В мире около 7 миллионов человек в год преждевременно умирают от болезней, вызванных плохой экологией.

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