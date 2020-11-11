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Дрова в печи, архивное фото

Опасности отопительного сезона: спасатели вынесли предупреждение

© CC0 / Pixabay / terimakasih0
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201111/32411869/opasnosti-otopitelnogo-sezona-spasateli-vynesli-preduprezhdenie.html

В холодный период года могут участиться случаи пожара, а также нередки отравления граждан углекислым и угарным газом.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В отопительный сезон велик риск отравиться углекислым газом или спровоцировать пожар, такое предупреждение вынесли в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, в связи с опасностями в холодный период года, спасатели запустили кампанию по информированию граждан.

Печь.
© Sputnik / Osmatesco Dmitrii
В Молдове за сутки восемь человек отравились угарным газом

"Сотрудники ГИЧС отправляются в дома людей и рассказывают о правилах противопожарной безопасности, объясняют, как избежать отправления токсичными газами, выделяемыми при горении дров в печи", - пояснили в ведомстве.

Помимо этого, специалисты учат правильно пользоваться печью и использовать только разрешенные источники тепла, а также напоминают о необходимости проверки печи перед ее использованием.

"Пожарные предупреждают, что нельзя использовать неисправные или самодельные электрические обогреватели", - уточнили в ГИЧС.

Как подчеркнули спасатели, очень важно также правильно эксплуатировать дымовую трубу и часто проветривать помещения. Еще важные правила: полностью тушить огонь в печи на ночь и отодвигать от нее мебель и другие предметы в доме.

Кампания по информированию прошла уже в Каушанском и Сорокском районах и в селе Крокмаз Штефан-Водского района. Далее на очереди населенные пункты Заим, Сэйць и Опачь Каушанского района. Также спасатели направятся в села Ермоклия, Попяска и Фештелица Штефан-Водского района.

По данным ГИЧС, с начала отопительного сезона спасатели побывали в 2054 домах и провели инструктаж для более чем 5 тысяч человек.

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