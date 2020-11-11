Ситуация на рубежах Молдовы: что заявили в Погранполиции

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Два контрольно-пропускных пункта возобновляют свою работу с 12 ноября. Речь идет об автомобильных, международных КПП Басарабяска и Чадыр-Лунга-1 . Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы в среду.
Как уточнили в ведомстве, трафик через указанные контроль-пропускные пункты будет восстановлен с 08.00 четверга и для грузоперевозчиков, однако сохраняются некоторые ограничения на передвижение, введенные в период пандемии.
"Рекомендуется перед тем, как выехать из Молдовы или въехать в республику ознакомиться с правилами пересечения государственной границы из официальных источников", - уточнили в Погранполиции.
Перед открытием КПП Басарабяска и Чадыр-Лунга-1 было подготовлено необходимое оснащение для обеспечения качества обслуживания на пропускных пунктах. Граждан будут информировать о мерах по предотвращению инфекции COVID-19.
Пограполиция опубликовала список открытых для пересечения границы КПП.
На границе с Румынией:
- Леушены - Албица (автомобильный / международный);
- Скулень - Скулень (автомобильный / международный);
- Костешты - Стынка (автомобильный / международный);
- Унгены - Яссы (железнодорожный / международный);
- Джурджулешты - Галац (автомобильный / международный);
- Джурджулешты - Галац (железнодорожный / международный);
- Джурджулешты (речной, автомобильный, железнодорожный / международный).
На границе с Украиной:
- Атаки - Могилев-Подольский (автомобильный / международный);
- Паланка - Маяки-Удобное (автомобильный / международный);
- Тудора - Староказачье (автомобильный / международный);
- Мирное - Табаки (автомобильный / международный);
- Бричаны - Росошаны (автомобильный / международный);
- Крива - Мамалыга (автомобильный / международный);
- Крива - Мамалыга (железнодорожный / международный);
- Джурджулешты - Рени (автомобильный / международный);
- Джурджулешты - Рени (железнодорожный / международный);
- Окница - Сокиряны (автомобильный / международный);
- Окница - Сокиряны (железнодорожный / международный);
- Ларга - Кельменцы (автомобильный / международный);
- Ларга - Кельменцы (железнодорожный / международный);
- Вэлчинец - Могилев-Подольский (железнодорожный / международный);
- Етулия - Фрикацей (железнодорожный / международный);
- Басарабяска-Серпневое (железнодорожный / международный);
- Первомайск - Кучурганы (автомобильный / международный);
- Басарабяска-Серпневое- 1 (автомобильный / международный);
- Чадыр-Лунга - Новые Трояны (автомобильный / международный).
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