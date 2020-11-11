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КПП.

Ситуация на рубежах Молдовы: что заявили в Погранполиции

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201111/32418747/situatsiya-na-granitsakh-moldova-chto-zayavili-pogranpolitsia.html

С утра четверга возобновляется работа еще двух контрольно-пропускных пунктов на молдавской границе. Путешественникам советуют перед планированием поездки ознакомиться с правилами выезда и въезда.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Два контрольно-пропускных пункта возобновляют свою работу с 12 ноября. Речь идет об автомобильных, международных КПП Басарабяска и Чадыр-Лунга-1 . Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы в среду.

Как уточнили в ведомстве, трафик через указанные контроль-пропускные пункты будет восстановлен с 08.00 четверга и для грузоперевозчиков, однако сохраняются некоторые ограничения на передвижение, введенные в период пандемии. 

"Рекомендуется перед тем, как выехать из Молдовы или въехать в республику ознакомиться с правилами пересечения государственной границы из официальных источников", - уточнили в Погранполиции.

Перед открытием КПП Басарабяска и Чадыр-Лунга-1 было подготовлено необходимое оснащение для обеспечения качества обслуживания на пропускных пунктах. Граждан будут информировать о мерах по предотвращению инфекции COVID-19.

Пограполиция опубликовала список открытых для пересечения границы КПП.

На границе с Румынией:

  • Леушены - Албица (автомобильный / международный);
  • Скулень - Скулень (автомобильный / международный);
    Шлагбаум, архивное фото
    © CC0 / Pixabay / YvonneH
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  • Костешты - Стынка (автомобильный / международный);
  • Унгены - Яссы (железнодорожный / международный);
  • Джурджулешты - Галац (автомобильный / международный);
  • Джурджулешты - Галац (железнодорожный / международный);
  • Джурджулешты (речной, автомобильный, железнодорожный / международный).

На границе с Украиной:

  • Атаки - Могилев-Подольский (автомобильный / международный);
  • Паланка - Маяки-Удобное (автомобильный / международный);
  • Тудора - Староказачье (автомобильный / международный);
  • Мирное - Табаки (автомобильный / международный);
  • Бричаны - Росошаны (автомобильный / международный);
  • Крива - Мамалыга (автомобильный / международный);
  • Крива - Мамалыга (железнодорожный / международный);
  • Джурджулешты - Рени (автомобильный / международный);
  • Джурджулешты - Рени (железнодорожный / международный);
  • Окница - Сокиряны (автомобильный / международный);
  • Окница - Сокиряны (железнодорожный / международный);
  • Ларга - Кельменцы (автомобильный / международный);
  • Ларга - Кельменцы (железнодорожный / международный);
  • Вэлчинец - Могилев-Подольский (железнодорожный / международный);
    Приграничный КПП.
    © Photo : Guvernul Republicii Moldova
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  • Етулия - Фрикацей (железнодорожный / международный);
  • Басарабяска-Серпневое (железнодорожный / международный);
  • Первомайск - Кучурганы (автомобильный / международный);
  • Басарабяска-Серпневое- 1 (автомобильный / международный);
  • Чадыр-Лунга - Новые Трояны (автомобильный / международный).

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