Ситуация на рубежах Молдовы: что заявили в Погранполиции

С утра четверга возобновляется работа еще двух контрольно-пропускных пунктов на молдавской границе. Путешественникам советуют перед планированием поездки ознакомиться с правилами выезда и въезда.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Два контрольно-пропускных пункта возобновляют свою работу с 12 ноября. Речь идет об автомобильных, международных КПП Басарабяска и Чадыр-Лунга-1 . Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы в среду.

Как уточнили в ведомстве, трафик через указанные контроль-пропускные пункты будет восстановлен с 08.00 четверга и для грузоперевозчиков, однако сохраняются некоторые ограничения на передвижение, введенные в период пандемии.

"Рекомендуется перед тем, как выехать из Молдовы или въехать в республику ознакомиться с правилами пересечения государственной границы из официальных источников", - уточнили в Погранполиции.

Перед открытием КПП Басарабяска и Чадыр-Лунга-1 было подготовлено необходимое оснащение для обеспечения качества обслуживания на пропускных пунктах. Граждан будут информировать о мерах по предотвращению инфекции COVID-19.

Пограполиция опубликовала список открытых для пересечения границы КПП.

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