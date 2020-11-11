Новые данные: за сутки подтверждено 1115 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1115 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш на брифинге в среду.

По его словам, выявлено 5 эпизодов "импорта" инфекции - из Румынии, Египта, России, Италии и Сербии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 84 707.

"Снижается число активных случаев - 16 642. За сутки проведено 3 690 тестов, из которых - 3 239 первично", - сказал Рымиш.

Он уточнил, что из общего числа подтвержденных в среду случаев большая часть приходится на Кишинев (333).

Представитель Минздрава отметил, что коронавирус выявлен, в том числе, еще у 61 медработника: 21 врача, 31 медсестры и девятерых сотрудников вспомогательного персонала.

"Речь идет о порядка 50 медучреждениях. То есть, вспышек не было зафиксировано", - уточнил Рымиш.

Госсекретарь подчеркнул, что растет число выздоровевших.

Из больниц выписаны 1289 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 66 115 человек.

Зафиксированы еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1950.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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