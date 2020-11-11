21:26 11 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.12
  • RUB0.22
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Деньги.

Правительство увеличивает пособия: кто попадает в список получателей

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
31510
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31461356.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201111/32419040/pravitelstvo-uvelichivaet-posobiya-kto-popadaet-v-spisok-poluchateley.html

Согласно законодательным поправкам, ежемесячные выплаты некоторым категориям граждан возрастут с 1 января следующего года.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. Правительство Молдовы внесло поправки в закон о дополнительной социальной защите некоторых категорий граждан.

Нововведения коснутся участников боевых действий на Днестре, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, саперов Национальной армии и ветеранов Второй мировой войны.

Власти предлагают увеличить им ежемесячные пособия на сумму от 100 до 200 леев. В частности, выплаты участникам боевых действий по защите территориальной целостности республики, участникам войны в Афганистане и в других зарубежных государствах, увеличатся на 200 леев. Общая сумма, в зависимости от категории, будет варьироваться в пределах 800-575 леев.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Пособия для социально уязвимых: что изменится в расчетах

Пособия для граждан, получивших инвалидность в результате вышеуказанных боевых действий, а также после ликвидации последствий аварии в Чернобыле, возрастут на 100 леев. Аналогичное повышение ждет и тех, у кого есть награды за усердный труд и безукоризненную службу во время Второй мировой войны.

В список получателей пособий также будут внесены и саперы Национальной армии, задействованные в обнаружении и обезвреживании боеприпасов, оставшихся со времен войны. Размер ежемесячной выплаты для них составит 700 леев.

В министерстве финансов подсчитали, что расходы на повышение пособий составят 67 миллионов 109 тысяч леев. Они предусмотрены в среднесрочной бюджетной перспективе на 2021-й-2023-й годы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кабмин продлил выплату пособия в 16 тысяч леев заразившимся COVID-19 госслужащим


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
Фото - Apple представила новые компьютеры Mac
Конечная остановка: в Челябинске засняли с воздуха депо списанных трамваев.
Окончательная остановка: депо списанных трамваев - видео
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться