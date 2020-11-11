Правительство увеличивает пособия: кто попадает в список получателей

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. Правительство Молдовы внесло поправки в закон о дополнительной социальной защите некоторых категорий граждан.

Нововведения коснутся участников боевых действий на Днестре, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, саперов Национальной армии и ветеранов Второй мировой войны.

Власти предлагают увеличить им ежемесячные пособия на сумму от 100 до 200 леев. В частности, выплаты участникам боевых действий по защите территориальной целостности республики, участникам войны в Афганистане и в других зарубежных государствах, увеличатся на 200 леев. Общая сумма, в зависимости от категории, будет варьироваться в пределах 800-575 леев.

Пособия для граждан, получивших инвалидность в результате вышеуказанных боевых действий, а также после ликвидации последствий аварии в Чернобыле, возрастут на 100 леев. Аналогичное повышение ждет и тех, у кого есть награды за усердный труд и безукоризненную службу во время Второй мировой войны.

В список получателей пособий также будут внесены и саперы Национальной армии, задействованные в обнаружении и обезвреживании боеприпасов, оставшихся со времен войны. Размер ежемесячной выплаты для них составит 700 леев.

В министерстве финансов подсчитали, что расходы на повышение пособий составят 67 миллионов 109 тысяч леев. Они предусмотрены в среднесрочной бюджетной перспективе на 2021-й-2023-й годы.

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