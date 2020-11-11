Чебан о первом годе мандата: в Кишиневе реализуется рекордное количество проектов

Многое из того, что было сделано в Кишиневе в течение истекшего года, - абсолютная премьера за последние 30 лет.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан представил публике отчет по итогам одного года нахождения в должности. По словам градоначальника, в молдавской столице в 2020 году реализуется больше проектов, чем когда-либо с момента обретения Молдовой независимости.

Несмотря на беспорядок в мэрии в начале мандата, рассказал градоначальник, удалось превратить Кишинев в стройплощадку. Чебан подчеркнул, что все это происходит в рамках существующего дефицитного бюджета и на фоне пандемии.

Мэр рассказал о самых крупных проектах по ремонту дорог и городских пространств: о модернизации улицы Албишоара, о ремонте тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, об обустройстве Московского проспекта, ремонте пешеходных переходов и территории "Афганского" парка.

В то же время Чебан уточнил, что ему удалось возобновить два крупных проекта, которые были заморожены прежней администрацией: модернизация очистных сооружений и реконструкция мусорного полигона в Цынцэренах.

Рассказал городской голова и о грядущей реформе самой мэрии, планах по закупке новых троллейбусов и автобусов, по повышению энергоэффективности жилищного фонда, о проблемах, связанных с бродячими собаками в городе.

Примар подчеркнул, что в своей деятельности он руководствовался принципами прозрачности и объективности, и это заставляет его поверить в то, что ему удастся не только принести столице новые экономические возможности, но и восстановить славу зеленого города.

"Мы просим прощения за неудобства. Делаем все, чтобы Кишинев стал городом, в котором нравится жить, в котором хочется оставаться, в котором приятно встречаться с друзьями", - заявил Чебан.

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