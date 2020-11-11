19:39 11 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.12
  • RUB0.22
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Выборы президента Молдовы.

Второй тур выборов президента Молдовы: в кабмине обсудили ход подготовки

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (353)
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32271214.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201111/32420161/vtoroy-tur-vybory-prezidenta-moldova-kabmine-obsudili-khod-podgotovki.html

Организация электорального процесса на территории республики и за пределами страны стала предметом разговора на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Во втором туре выборов президента Молдовы за пределами республики откроется столько же избирательных участков, что и в первом. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы: как проголосовать, если у вас нет действительного удостоверения личности

"На данный момент могу с уверенностью заверить, что у Молдовы будет практически столько же избирательных участков за рубежом, как и было в первом туре выборов", - сказал Чокой.

Он уточнил, что изменений не будет, за исключением смены адресов нескольких избирательных участков, которые вынужденно перенесут. Причин несколько. Как пояснил министр, или владельцы помещений выразили несогласие предоставить площади под участки, или поступили соответствующие требования о переносе со стороны местных властей.

Второй тур выборов: спецпрограмма для двух избирательных участков за рубежом>>>

По его словам, информацию о переносе секций для голосования граждане могут найти на официальных электронных страницах посольств.

Чокой отметил, что в пятницу у него состоится беседа с главами молдавских дипмиссий за рубежом, чтобы обсудить небольшие проблемы, которые могут возникнуть перед тем, как откроются избирательные участки.

"В целом же мы готовы к проведению второго тура выборов на 99,9%", - сказал министр.

Премьер Ион Кику отметил, что если до дня голосования будут внесены какие-то изменения, то МИДЕИ должно оповестить об этом общественность.

Подсчет голосов на выборах президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента Молдовы – особенности голосования во втором туре

"Чтобы наши сограждане за рубежом смогли проголосовать. Спасибо властям стран, где аккредитованы наши посольства и будут работать избирательные участки, за то, что они разрешили электоральным органам Молдовы открыть их, несмотря на то, что во многих этих странах введен локдаун, карантинный режим и их граждане не могут передвигаться, тогда как наши могут передвигаться и проголосовать", - отметил глава кабмина.

Отдельно Кику остановился на вопросе голосования граждан внутри республики – на правом и левом берегах Днестра.

"Видели 1 ноября попытки некоторых депутатов заблокировать доступ граждан на избирательные участки. Прошу компетентные органы, в первую очередь МВД, обеспечить конституционное право граждан проголосовать. В то же время пресекайте любое действие, которое противоречит электоральному законодательству, в том числе организованную перевозку и другое. Не знаю, как этот феномен пресекать за границей, но там, скорее всего, проинформируем местные власти", - сказал Кику.

Всего в первом туре президентских выборов открылись 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (353)

По теме

Как учащиеся смогут проголосовать на выборах президента Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться