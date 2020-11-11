Второй тур выборов президента Молдовы: в кабмине обсудили ход подготовки

Организация электорального процесса на территории республики и за пределами страны стала предметом разговора на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Во втором туре выборов президента Молдовы за пределами республики откроется столько же избирательных участков, что и в первом. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой.

"На данный момент могу с уверенностью заверить, что у Молдовы будет практически столько же избирательных участков за рубежом, как и было в первом туре выборов", - сказал Чокой.

Он уточнил, что изменений не будет, за исключением смены адресов нескольких избирательных участков, которые вынужденно перенесут. Причин несколько. Как пояснил министр, или владельцы помещений выразили несогласие предоставить площади под участки, или поступили соответствующие требования о переносе со стороны местных властей.

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По его словам, информацию о переносе секций для голосования граждане могут найти на официальных электронных страницах посольств.

Чокой отметил, что в пятницу у него состоится беседа с главами молдавских дипмиссий за рубежом, чтобы обсудить небольшие проблемы, которые могут возникнуть перед тем, как откроются избирательные участки.

"В целом же мы готовы к проведению второго тура выборов на 99,9%", - сказал министр.

Премьер Ион Кику отметил, что если до дня голосования будут внесены какие-то изменения, то МИДЕИ должно оповестить об этом общественность.

"Чтобы наши сограждане за рубежом смогли проголосовать. Спасибо властям стран, где аккредитованы наши посольства и будут работать избирательные участки, за то, что они разрешили электоральным органам Молдовы открыть их, несмотря на то, что во многих этих странах введен локдаун, карантинный режим и их граждане не могут передвигаться, тогда как наши могут передвигаться и проголосовать", - отметил глава кабмина.

Отдельно Кику остановился на вопросе голосования граждан внутри республики – на правом и левом берегах Днестра.

"Видели 1 ноября попытки некоторых депутатов заблокировать доступ граждан на избирательные участки. Прошу компетентные органы, в первую очередь МВД, обеспечить конституционное право граждан проголосовать. В то же время пресекайте любое действие, которое противоречит электоральному законодательству, в том числе организованную перевозку и другое. Не знаю, как этот феномен пресекать за границей, но там, скорее всего, проинформируем местные власти", - сказал Кику.

Всего в первом туре президентских выборов открылись 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра.

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