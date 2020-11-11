В правительстве утвердили кадровые перестановки

Принятые решения касаются назначения одного посла, отставок двоих госслужащих и утверждения преемника одного из них.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Члены кабинета министров утвердили на заседании в среду ряд кадровых перестановок.

Новый посол

Решением кабмина, на пост посла Молдовы во Франции назначен Евгений Ревенко. У него большой опыт работы в области дипломатии. Занимал пост государственного секретаря министерства иностранных дел и евроинтеграции. Он уже представлял интересы республики в качестве посла в Литве с декабря 2015 по ноябрь 2019 года.

Евгений Ревенко родился 5 февраля 1974 года в Кишиневе. Женат. У него трое детей.

Формальная отставка

Произведены и формальные перестановки. Так, Анатол Усатый снят с должности госсекретаря Минэкономики в связи с тем, что ранее возглавил это ведомство.

Он уже занимал пост главы этого министерства с 14 ноября 2019 по 16 марта 2020 года. С 30 марта 2020 года работал на посту госсекретаря Минэкономики. А 9 ноября вновь назначен руководителем Минэкономики.

Две отставки и одно назначение

Михаил Касапу отправлен в отставку с поста замглавы Агентства публичной собственности по собственному желанию. Эту должность он занимал с 10 июля 2020-го. До этого в течение двух лет был заместителем генерального секретаря правительства. Касапу родился 7 апреля 1965 года. Женат. У него есть двое детей.

Снят с должности и генеральный директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк. Он начал свою карьеру в государственных структурах с работы в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (сейчас Национальный антикоррупционный центр), отвечая за область здравоохранения и фармакологии. Также занимал посты советника премьера в трех правительствах. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям он возглавил 3 июня этого года.

Вместо Присяжнюка структурой с 12 ноября будет руководить Сильвия Чеботарь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova