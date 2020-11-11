"Больше работы и ответственности": карабинеры из Комрата рассказывают о реформе структуры

Структурные преобразования в МВД Молдовы кардинально меняют облик и обязанности представителей Департамента войск карабинеров. Чем они занимаются и какова их роль в обеспечении общественного порядка, Sputnik рассказали представители Департамента в Комрате.

КОМРАТ, 11 ноя - Sputnik, Максим Топал. Реформирование войск карабинеров означало переход от срочной службы на контрактную, в корпус молодежь, годная к службе в армии, больше не призывается. Об этом рассказал заместитель начальника регионального управления "Юг" генерального инспектората карабинеров Республики Молдова полковник Вадим Георгиев.

"С января в части службу несут офицеры и субофицеры по контракту. Мы получили статус констатирующего субъекта - карабинеры теперь могут составлять протоколы за различные мелкие административные нарушения – это пьянство в общественных местах, мелкое хулиганство и ряд других статей", - рассказал собеседник.

Если раньше нарушителей общественного порядка патруль карабинеров задерживал и приводил для разбирательства в инспектораты полиции, то теперь они получили право самостоятельно составлять протоколы. Набранных по контракту карабинеров постоянно обучают "новому делу".

© Sputnik / Maxim Topal Вадим Георгиев.

Такая реформа, по словам Георгиева, обязательно даст свои плоды, так как "поможет вывести войска карабинеров на более качественный уровень".

"Не так быстро, но реформа даст результат. Солдаты-срочники не были готовы составлять протоколы, у них не было полномочий для существенного влияния на соблюдение общественного порядка. Теперь же наши сотрудники становятся более компетентными и подготовленными, растет уровень их ответственности и профессионализма", - заметил Вадим Георгиев.

Службу в Департаменте карабинеров могут нести молодые люди в возрасте от 18 лет. Обязательным условием является завершение 9 классов учебной программы, а также отсутствие судимости. С кандидатами заключается трехлетний контракт. Их обязуют сдать экзамены на степень бакалавра экстерном. В этом плане Департамент активно сотрудничает с управлением образования Гагаузии.

Карабинеров обеспечивают формой по сезону. Оплата их труда с учетом опыта работы до 1 года составляет порядка 7 тысяч леев. У офицеров она выше. В части такие зарплаты считают "достойными". Но и условия работы достаточно сложны – порой приходится вставать по тревоге, выезжать на вызовы, иметь дело с дебоширами и агрессивными людьми.

На сегодняшний день штат регионального управления "Юг" полностью укомплектован. В резерве приема на службу находятся около 60 человек. За последние годы условия службы значительно улучшились. Об этом говорят сами карабинеры.

"Я устроился на службу в 2016 году. Если сравнить условия, то служба кардинально изменилась. Благодаря реструктуризации, военнослужащие относятся к работе более добросовестно. Постоянно обновляется форма, автопарк, спецсредства. В самой части тоже есть все условия - спортзал, душевая, комната отдыха и классы, где можно заниматься. Для меня часть - как второй дом. Я доволен службой", - сказал лейтенант Николай Скаленчук.

Карабинеры регулярно проводят тренировки на открытом воздухе. © Sputnik / Maxim Topal

Спортзал Департамента карабинеров в Комрате. © Sputnik / Maxim Topal

Настольный теннис тоже доступен. © Sputnik / Maxim Topal 1 / 3 © Sputnik / Maxim Topal Карабинеры регулярно проводят тренировки на открытом воздухе.

Младший сержант службы тыла Петр Сынку, приняв решение служить в карабинерах, не до конца осознавал, на что он решился. Но в итоге не пожалел.

"У меня были только некие представления о службе, но что это такое, по-настоящему, узнал только здесь. Не так все легко, как кажется со стороны. Строевая подготовка, вызовы, патрулирование улиц города, следить за порядком на крупных мероприятиях – ты должен быть в строю по необходимости 24 часа. Но мне моя работа нравится", - добавил сержант.

Генеральный инспекторат карабинеров является одним из подразделений Министерства внутренних дел Молдовы.

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