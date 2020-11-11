Коронавирусные истории: в МВД назвали самые частые нарушения в Молдове

Правоохранители и другие контролирующие инстанции представили статистику "провинностей" за прошедшую неделю. Одна из самых частых - несоблюдение масочного режима.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Свыше девяти тысяч жителей Молдовы находились на прошлой неделе в режиме самоизоляции. Об этом сообщил государственный секретарь МВД Сергей Головач на брифинге в среду.

"На протяжении прошлой недели сотрудники МВД задокументировали 751 нарушение. Из порядка 9 400 граждан, которых поместили в самоизоляцию на дому по предписанию медработников, в 77 случаях полиция установила, что люди сознательно покидали место проживания", - сказал Головач.

По его словам, проблемными остаются следующие секторы магазины – 195 нарушений, рынки – 154, заправки – 150. Он уточнил, что на АЗС в выходные дни преимущественно в вечерние часы некоторые граждане отдыхают и распивают напитки, таким образом они не соблюдают меры по превращению распространения коронавируса.

Госсекретарь рассказал, что основное нарушение – несоблюдение масочного режима внутри этих торговых единиц.

"Кроме того, допускаются нарушения и со стороны администраторов этих заведений, которые обязаны проводить замер температуры на входе в торговые точки, обеспечивать дезифектантами и соблюдать другие условия", - отметил Головач.

Он сообщил, что нарушения фиксируются и в торговых точках на открытом воздухе. По словам представителя правоохранительных органов, граждане не отдают отчет, что соблюдение социальной дистанции жизненно важно.

"Подобных случаев много. Если нельзя соблюсти дистанцию, значит надо быть обязательно в маске, и ее нужно носить правильно – чтобы она прикрывала рот и нос", - подчеркнул госсекретарь.

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За прошедшую неделю специалисты Национального агентства общественного здоровья провели проверки по 144 адресам, в том числе в 69 образовательных заведениях, 25 торговых точках, 14 медучреждениях, 16 парикмахерских, семи аптеках, сообщил представитель структуры Андрей Чубурчиу.

"В ходе мониторинга, к сожалению, опять выявлены различные нарушения установленных властями норм. Среди самых частых нарушений – не замерялась температура сотрудникам учреждений в начале рабочего дня, а также посетителям заведений, персонал работал без защитных средств, а если работники и были обеспечены ими, то они неправильно использовались. Речь идет о масках", - уточнил Чубурчиу.

По его словам, за указанный период составлены 28 протоколов.

Предвыборная пора и нарушения

Как отметил Головач, сотрудники правоохранительных органов следили за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа во время электоральной кампании в преддверии второго тура выборов президента Молдовы.

"С 4 по 11 ноября электоральными конкурентами и их доверенными лицами организовано и проведено 31 общественное мероприятия с участием свыше двух тысяч человек. В пяти случаях полицию оповестили о несоблюдении организаторами требований, прописанных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья", - сказал госсекретарь.

Он уточнил, что один из этих пяти эпизодов не получил подтверждения, а по остальным начаты процедуры согласно Кодексу о правонарушениях.

"В ближайшее время мы выскажемся по каждому конкретному случаю", - добавил Головач.

Власти призывают граждан быть бдительными и сознательными в отношении рисков и приложить совместные усилия для предотвращения распространения COVID-19.

Ситуация в рядах МВД

За прошедшую неделю COVID-19 подтвердился у 181 сотрудника министерства внутренних дел, сообщил госсекретарь.

"Из заболевших ранее выздоровели и вернулись на работу 165 . На сегодняшний день активных случаев среди сотрудников МВД насчитывается 197, из которых один наш коллега находится в крайне тяжелом состоянии, двое сотрудников МВД – в тяжелом состоянии, у 19 – средняя форма тяжести, а 175 - в удовлетворительном состоянии проходят лечение на дому под наблюдением врачей. В больнице МВД находятся 26 инфицированных", - добавил Головач.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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