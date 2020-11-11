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Акция протеста в Молдове.

Союз студентов Молдовы выступил с заявлением: о чем рассказали в организации

© Sputnik / Stringer
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201111/32422773/soyuz-studentov-moldova-vystupil-s-zayavleniem-chem-rasskazali-organizatsii.html

Если в образовательных учреждениях страны будут призывать к участию в массовых протестных акциях, Союз  студентов и молодежи просит обращаться в полицию.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Председатель Национального союза студентов и молодежи Молдовы Евгений Балан порекомендовал руководителям образовательных учреждений страны воздержаться от участия в разного рода политических провокациях.

Кроме того, Балан считает, что нельзя допустить "вовлечения учащихся в сомнительные акции с непредсказуемым и опасным сценарием развития" событий.

"Обращаемся к молодежи Молдовы с просьбой проявить сознательность и не дать себя втянуть в политические разборки, сценарий которых, как мы понимаем, пишется за пределами нашей страны", - заявил Балан.

По его словам, если в учебных заведениях будут призывы к участию в массовых акциях протеста, то молодежные активисты могут сообщить об этом представителям Союза или непосредственно в правоохранительные структуры.

Национальный союз студентов и молодежи Молдовы был создан 15 августа 2000 года. На данный момент в него входят порядка 20 000 членов. У организации есть представительства во всех вузах страны.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (354)

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