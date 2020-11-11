Мнение экспертов: Либо путь к созиданию, либо новые эксперименты над молдавским народом

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Тема заседания была обозначена как "Молдавская государственность: вызовы и перспективы укрепления суверенитета". На сей счет изъявил желание высказаться целый ряд известных в Молдове людей. Sputnik Moldova делится самыми интересными мнениями.

Не можем остаться в стороне

Председатель экспертного клуба "Стратегия Молдовы" Вячеслав Пержу:

Объединить здоровые силы

"За последние годы в РМ произошли значительные изменения в политическом плане и уже реализуются конкретные шаги по усилению молдавской государственности. Мы видим, что значительно меньше стало разного рода унионистских маршей. Мы все помним беспрецедентную активность различных псевдонародных организаций, призывающих к объединению с Румынией. Благодаря появившимся в СМИ материалам, раскрывающим деятельность тысяч НПО, все подобные антигосударственные инициативы планировались и финансировались странами Запада. Важно подчеркнуть, что в последнее время подобная активность, ее видимая составляющая, была сведена практически к нулю. Смело можно сказать, что заслуга в реализации целого комплекса мер, направленных на усиление молдавской государственности, продвижение патриотических ценностей принадлежит президенту государственнику Игорю Додону. Многонациональный народ Молдовы сегодня стоит перед выбором. Далее либо путь к созиданию, развитию, миру, укреплению сложившихся связей с нашими историческими друзьями, либо новые эксперименты над народом и страной. Мы, граждане Молдовы, не можем оставаться в стороне от происходящих событий. Считаем правильным консолидировать наш силы и внести свой вклад в определение дальнейшего вектора развития многовекового государства Великого Штефана".

Председатель гагаузской общины РМ Николай Терзи:

Бог не в силе, а в правде

"На протяжении многих лет мы приложили немало усилий для укрепление гражданского мира, государственности Республики Молдова. Иногда казалось, что все зря. Мы видим, как в последнее время обострилась ситуация в всем мире. Но мы также видим, что лжеценности, которые пытаются в нашем регионе внедрить определенные силы, дают сбой. Видим, что происходит на Украине, в Белоруссии, в Киргизии. Не прививаются на нашу почву западные эксперименты. Неужели мы согласимся на то, чтобы нечто подобное произошло и у нас, в Молдове? Конечно же, нет. Для этого нужно лишь объединить все здоровые силы страны…".

Настоятель Свято-Георгиевской церкви протоиерей Николай Флоринский:

Вопрос официального закрепления молдавского языка - через референдум

"Нас, собравшихся в этом зале, объединяет одно – искреннее желание видеть Молдову процветающей. Наше общество сегодня разделено. Половина населения страны считает свой язык молдавским, другая половина – румынским. Я убежден, что официально закрепленное наименование "молдавский язык" – пусть небольшая, но гарантия того, что Молдова и впредь останется независимым государством. Необходимо создать на общественных началах Институт молдавского языка. Привлечь к его работе филологов, преподавателей школ и университетов, которые смогут квалифицированно продвигать идею молдавского языка. Потому что, потеряв его, мы потеряем и самих себя. Нам неминуемо навяжут "ценности", которые разрушат вековые традиции молдавского народа, семейные ценности. Все это, как мы знаем, делается целенаправленно, не жалея сил и средств. Сегодня как никогда актуально вспомнить слова Александра Невского "Не в силе Бог, а в правде".

Советник президента РМ, историк Виктор Степанюк:

Быть взвешенными и разумными

"Сегодня в Молдове много общественных организаций. Напомню, что Игорю Додону принадлежит инициатива создания Совета гражданского общества при президенте РМ. Большая часть его членов – это люди опытные, бывшие депутаты, министры. Здесь сегодня прозвучала хорошая идея создания Института молдавского языка. Сегодня в республике, к сожалению, не так много людей, готовых эту идею продвигать. Я сам в конце концов пришел к мысли, что в Молдове вопрос официального закрепления молдавского языка можно разрешить только через всенародный референдум. Уверен, что на таком плебисците эту идею поддержит большинство молдаван и, конечно же, национальные меньшинства Молдовы".

Экс-депутат молдавского парламента, юрист Михаил Сидоров:

"Мне довелось за последние 30 лет своей жизни участвовать в самых разнообразных выборах. Могу сказать, что такой сложной ситуации в электоральном поле, такой жесткой, непримиримой борьбы между кандидатами я не помню. К большому сожалению на эту ситуацию сегодня накладывается еще и комплекс проблем, связанных с пандемией коронавируса. Очевидно, что в перовом туре президентских выборов большая часть избирателей не пришла на участки, боясь заражения. Второй момент – глобальная ситуация в мире. Пример ситуации в США, сложившейся в канун и после выборов тамошнего президента вполне способен спровоцировать соответствующие настроения и в Молдове: если Америка может выйти громить свои городе, почему бы нам не сделать тоже самое. Я думаю, что в этой ситуации мы, граждане РМ, должны быть чрезвычайно осторожными, взвешенными и разумными".

Общественный совет РМ при экспертном клубе "Стратегия Молдовы» позиционирует себя как структура, нацеленная на обсуждение и выработку общественной позиции по наиболее значимым вопросам государственного развития республики.

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